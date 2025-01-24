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Пшениця стрімко дорожчає — ціни на українські зернові у січні

24 січня 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 24 січня 2025 року
Збір врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У січні в Україні продовжує зростати вартість пшениці. За словами аналітиків, причинами цього є нестача пропозицій цієї зернової культури на ринку через стримування продажу аграріями та відповідна ситуація на експортному напрямку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 24 січня 2025 року.

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Станом на 24 січня 2025 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 9 181 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 24 січня 2025 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом 24 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень ціни на пшеницю значно зросли. Так у четвер, 16 січня, тонна цієї агрокультури коштувала 9 029 грн. Що становило тижневий мінімум. Протягом тижня вартість цього виду зернових зростала, або залишалась на рівні попереднього дня. Свого максимального значення (9 181 грн за тонну) ціна пшениці сягнула наступного четверга, 23 січня. Така вартість агрокультури зафіксована й сьогодні.

Ціни на пшеницю та зернові в Україні станом на 24 січня 2025 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається в аграрному секторі України

У січні збільшилася кількість залізничних вагонів із зерновими, що передаються через прикордонні переходи України з Польщею та Румунією. Про це повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

Середньодобовий потік зернових через українсько-польські прикордонні переходи становив 38,9 вагона, що на 1,2 вагона (або 3,1%) більше, ніж у грудні.

У напрямку Румунії обсяг передачі зернових зріс на 2,9 вагона на добу (55,9%). Якщо у грудні через стики прямувало 5,1 вагона на день, то у січні цей показник збільшився до 8 вагонів.

На прикордонних переходах з Угорщиною середньодобовий обсяг передачі зерна становив 37,9 вагона, що у 4,2 вагона (чи 9,9%) менше, ніж у грудні. До Словаччини щодня передається 21,9 вагона зерна, що на 9,7 вагона (або 30,8%) менше, ніж минулого місяця. Загальний середньодобовий обсяг передачі зернових та подрібнених вантажів досяг 172 вагонів, збільшившись за перші 19 днів січня 2025 року на два вагони.

Раніше Міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомляла, що експорт за 2024 рік збільшився на 15,2% і головним чинником цього успіху стало відкриття чорноморського зернового коридору. Вона також закликала бізнес-спільноту до більш активного діалогу з урядом.

Водночас в Україні знову зросли ціни на кукурудзу. Експерти пов'язують це зі збільшенням активності покупців на зовнішньому ринку зерна та зростанням попиту на цю культуру.

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