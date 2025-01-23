Цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 января 2025 года

Уборка урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине наблюдается восходящий ценовой тренд на сою. Также выросли мартовские фьючерсы на сою на бирже Чикаго. Рост составил 3,2%, а цена фьючерса достигла 392,2 доллара за тонну. Аналитики отмечают, что стоимость этой культуры получила спекулятивную поддержку от погодных условий в Южной Америке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 23 января 2025 года.

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По состоянию на 23 января средняя цена на сою в Украине составляет 17 937 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине по состоянию на 23 января 2025 года. Фото: tripoli.land

В течение последних 7 дней цены на сою в Украине росли несколько раз. Так, в среду, 15 января, цена сои равнялась 17 920 грн за тонну. Это было недельным минимумом. В пятницу, 17 января, эта культура подорожала до 17 927 грн и продержалась на этом уровне четыре дня. В среду, 22 января, цена сои достигла своего недельного максимума — 17 937 грн за тонну. Такая стоимость этой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

На Волыни вскоре начнется строительство нового современного элеватора, мощностью хранения до 15 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Сооружением элеватора будет заниматься компания KMZ Industries.

Согласно заявлению, старт строительства первой очереди запланирован на весну. На первом этапе будет установлено два силоса общей вместимостью 6 тысяч тонн, современная зерносушилка Brice-Baker, способная обрабатывать до 300 тонн кукурузы в сутки, хоппер для влажной продукции объемом 300 тонн, сепаратор предварительной очистки зерна с производительностью 100 тонн в час, а также яма и транспортное оборудование.

Напомним, в Украине обновились цены на ячмень. Рыночные аналитики отмечают, что рост стоимости этой культуры вызван снижением экспортного потенциала в течение маркетингового сезона, вызванным высоким внутренним спросом.

Также стало известно о быстром росте цен на кукурузу. Специалисты объясняют это повышением активности покупателей на международных рынках и увеличением спроса на зерновые культуры.