Цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 января 2025 года

Соя снова дорожает в январе — новые цены на зерновые в Украине
В Украине наблюдается восходящий ценовой тренд на сою. Также выросли мартовские фьючерсы на сою на бирже Чикаго. Рост составил 3,2%, а цена фьючерса достигла 392,2 доллара за тонну. Аналитики отмечают, что стоимость этой культуры получила спекулятивную поддержку от погодных условий в Южной Америке.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 23 января 2025 года.
По состоянию на 23 января средняя цена на сою в Украине составляет 17 937 грн за тонну вместе с НДС.
Какая ситуация в аграрном секторе Украины
На Волыни вскоре начнется строительство нового современного элеватора, мощностью хранения до 15 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Сооружением элеватора будет заниматься компания KMZ Industries.
Согласно заявлению, старт строительства первой очереди запланирован на весну. На первом этапе будет установлено два силоса общей вместимостью 6 тысяч тонн, современная зерносушилка Brice-Baker, способная обрабатывать до 300 тонн кукурузы в сутки, хоппер для влажной продукции объемом 300 тонн, сепаратор предварительной очистки зерна с производительностью 100 тонн в час, а также яма и транспортное оборудование.
Напомним, в Украине обновились цены на ячмень. Рыночные аналитики отмечают, что рост стоимости этой культуры вызван снижением экспортного потенциала в течение маркетингового сезона, вызванным высоким внутренним спросом.
Также стало известно о быстром росте цен на кукурузу. Специалисты объясняют это повышением активности покупателей на международных рынках и увеличением спроса на зерновые культуры.
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