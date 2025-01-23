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Соя снова дорожает в январе — новые цены на зерновые в Украине

23 января 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 января 2025 года
Уборка урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине наблюдается восходящий ценовой тренд на сою. Также выросли мартовские фьючерсы на сою на бирже Чикаго. Рост составил 3,2%, а цена фьючерса достигла 392,2 доллара за тонну. Аналитики отмечают, что стоимость этой культуры получила спекулятивную поддержку от погодных условий в Южной Америке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 23 января 2025 года.

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По состоянию на 23 января средняя цена на сою в Украине составляет 17 937 грн за тонну вместе с НДС.

Анализ цен на сою в Украине по состоянию на 22 января 2025 года
Средняя цена на сою в Украине по состоянию на 23 января 2025 года. Фото: tripoli.land

В течение последних 7 дней цены на сою в Украине росли несколько раз. Так, в среду, 15 января, цена сои равнялась 17 920 грн за тонну. Это было недельным минимумом. В пятницу, 17 января, эта культура подорожала до 17 927 грн и продержалась на этом уровне четыре дня. В среду, 22 января, цена сои достигла своего недельного максимума — 17 937 грн за тонну. Такая стоимость этой культуры зафиксирована и сегодня.

Стоимость зерновых в январе
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

На Волыни вскоре начнется строительство нового современного элеватора, мощностью хранения до 15 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Сооружением элеватора будет заниматься компания KMZ Industries.

Согласно заявлению, старт строительства первой очереди запланирован на весну. На первом этапе будет установлено два силоса общей вместимостью 6 тысяч тонн, современная зерносушилка Brice-Baker, способная обрабатывать до 300 тонн кукурузы в сутки, хоппер для влажной продукции объемом 300 тонн, сепаратор предварительной очистки зерна с производительностью 100 тонн в час, а также яма и транспортное оборудование.

Напомним, в Украине обновились цены на ячмень. Рыночные аналитики отмечают, что рост стоимости этой культуры вызван снижением экспортного потенциала в течение маркетингового сезона, вызванным высоким внутренним спросом.

Также стало известно о быстром росте цен на кукурузу. Специалисты объясняют это повышением активности покупателей на международных рынках и увеличением спроса на зерновые культуры.

Украина цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии соя

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11:34 Украина добилась компенсации за загрязнение морских вод

11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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