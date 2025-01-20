Цены на пшеницу и кукурузу — как изменились во второй половине января

Поле с пшеницей. Фото: Unsplash

Цены на пшеницу в Украине растут на фоне высокого спроса от экспортеров и перерабатывающих предприятий. Особенно стремительно на рынке зерна в последние дни дорожала фуражная пшеница.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на зерновые по состоянию на 20 января.

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Как отмечают аналитики в профильном Telegram-канале Spike Brokers, подорожание фуражной пшеницы спровоцировало рост цен на всю группу фуражных культур на зерновом рынке. Параллельно с пшеницей дорожала и кукуруза, благодаря чему росла конкурентность культуры на внутреннем рынке.

"На внутреннем рынке также наблюдается высокий спрос на кукурузу, особенно среди экспортеров, которые не хотят потерять ранее подписанные контракты", — замечают аналитики.

В то же время, по данным на профильном портале Tripoli.land, фуражная пшеница в течение последней недели, с 12 по 20 января, подорожала на 118 гривен.

Так, по состоянию на 20 число средняя стоимость тонны зерна составляет 9 069 грн. Примечательно, что 12 числа пшеница стоила 8 951 грн за тонну.

Что касается цен на кукурузу, то эта культура на внутреннем рынке Украины стала дороже на 170 грн. Так, по состоянию на 20 января тонна кукурузы стоит 8 976 грн за тонну, тогда как 12 января цена была на отметке в 8 806 грн/тонна.

Зерновая коррупция в Украине

В Одесской области предприниматель, сговорившись с чиновниками Госпродпотребслужбы, организовал коррупционную схему, в ходе которой требовал взятки у зернотрейдеров.

По информации Государственного бюро расследований (ГБР), "зарабатывали" на выдаче документов, благодаря которым происходил экспорт зерновых в Китай. Получить такой документ стоило 30 тыс. долл за 15 тыс. тонн зерна.

Подозреваемых в организации коррупционной схемы задержали еще в апреле прошлого года.

Напомним, что в Украине в январе подорожает подсолнечник. Также мы рассказывали, что экспорт подсолнечного масла в 2024 году принес украинскому госбюджету 5 млрд долл. Цены на масличные культуры в прошлом году значительно выросли, благодаря чему рапс стал самой рентабельной культурой на агрорынке с доходностью 360%.