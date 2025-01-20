Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Цены могут удивить — как подорожали зерновые в конце января arrow

Цены могут удивить — как подорожали зерновые в конце января

20 января 2025 06:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на пшеницу и кукурузу — как изменились во второй половине января
Поле с пшеницей. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Цены на пшеницу в Украине растут на фоне высокого спроса от экспортеров и перерабатывающих предприятий. Особенно стремительно на рынке зерна в последние дни дорожала фуражная пшеница.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на зерновые по состоянию на 20 января.

Читайте также:

Сколько сейчас стоит тонна фуражной пшеницы

Как отмечают аналитики в профильном Telegram-канале Spike Brokers, подорожание фуражной пшеницы спровоцировало рост цен на всю группу фуражных культур на зерновом рынке. Параллельно с пшеницей дорожала и кукуруза, благодаря чему росла конкурентность культуры на внутреннем рынке.

"На внутреннем рынке также наблюдается высокий спрос на кукурузу, особенно среди экспортеров, которые не хотят потерять ранее подписанные контракты", — замечают аналитики.

В то же время, по данным на профильном портале Tripoli.land, фуражная пшеница в течение последней недели, с 12 по 20 января, подорожала на 118 гривен.

null

Так, по состоянию на 20 число средняя стоимость тонны зерна составляет 9 069 грн. Примечательно, что 12 числа пшеница стоила 8 951 грн за тонну.

Что касается цен на кукурузу, то эта культура на внутреннем рынке Украины стала дороже на 170 грн. Так, по состоянию на 20 января тонна кукурузы стоит 8 976 грн за тонну, тогда как 12 января цена была на отметке в 8 806 грн/тонна.

null

Зерновая коррупция в Украине 

В Одесской области предприниматель, сговорившись с чиновниками Госпродпотребслужбы, организовал коррупционную схему, в ходе которой требовал взятки у зернотрейдеров.

По информации Государственного бюро расследований (ГБР), "зарабатывали" на выдаче документов, благодаря которым происходил экспорт зерновых в Китай. Получить такой документ стоило 30 тыс. долл за 15 тыс. тонн зерна.

Подозреваемых в организации коррупционной схемы задержали еще в апреле прошлого года.

Напомним, что в Украине в январе подорожает подсолнечник. Также мы рассказывали, что экспорт подсолнечного масла в 2024 году принес украинскому госбюджету 5 млрд долл. Цены на масличные культуры в прошлом году значительно выросли, благодаря чему рапс стал самой рентабельной культурой на агрорынке с доходностью 360%.

торговля деньги зерно кукуруза пшеница

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:59 На инаугурации Трампа Маск показал жест, напоминающий Sieg Heil

23:53 Макрон сделал заявление о войне в Украине и призыве добровольцев

23:37 Стало известно, когда Магучих вернется в спорт

23:32 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

22:36 Одно из первых решений Трампа будет связано со спортом

22:33 Писала в Viber о рейдах ТЦК — на Прикарпатье судили женщину

22:19 Заработок в TikTok — в Viber новая мошенническая схема

23:59 На инаугурации Трампа Маск показал жест, напоминающий Sieg Heil

23:53 Макрон сделал заявление о войне в Украине и призыве добровольцев

23:37 Стало известно, когда Магучих вернется в спорт

23:32 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

22:36 Одно из первых решений Трампа будет связано со спортом

22:33 Писала в Viber о рейдах ТЦК — на Прикарпатье судили женщину

22:19 Заработок в TikTok — в Viber новая мошенническая схема

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка