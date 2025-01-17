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В Україні змінились ціни соняшник — скільки коштує зерно у січні

17 січня 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 19 січня 2025 року
Збір врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За останній тиждень соняшник в Україні зріс в ціні. Як зазначають аналітики, зростання вартості цієї культури наразі зумовлено високим попитом з боку переробників та обмеженою пропозицією.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 19 січня 2025 року.

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Станом на 7 січня середня ціна соняшнику в Україні становить 24 467 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 19 cічня грудня 2025 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 19 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість соняшнику в Україні істотно зросла. Так, у п'ятницю, 10 січня, ціна цієї культури становила 23 831 грн за тонну, що було на рівні тижневого мінімуму. Далі вартість цієї культури зростала або залишалась на рівні попереднього дня. За 7 днів ціни на соняшник в Україні зросли на 816 гривень. У п'ятницю, 17 січня вартість тонни соняшнику в Україні сягнула свого тижневого максимуму — 24 467 грн. Така ціна на цю зернову культуру зберігається й сьогодні.

Аналіз цін на соняшник в Україні на 19 січня 2025 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається на ринку зернових в Україні

На ринку автомобільних перевезень української агропродукції відзначається зниження вартості доставки вантажів самоскидами у бік портів. Про це повідомили спеціалісти компанії Spike Brokers.

За їхніми даними, за останній тиждень перевезення з центральних регіонів України до портів Дунаю подешевшали в середньому на 2 долари США. Зниження ставок на доставку в порти Одеси виявилося ще більшим — на 3-5 доларів. Експерти пов'язують це зі зменшенням ділової активності після свят, а також сезонним спадом обсягів вантажоперевезень. Крім того, зростання доступності транспорту посилює конкуренцію між перевізниками, що спонукає їх знижувати ціни для залучення клієнтів.

При цьому ставки на перевезення до європейських країн за той же період залишилися на колишньому рівні, що наголошує на важливості зовнішніх ринків для українських транспортних компаній в умовах економічної нестабільності.

Ціни на ячмінь в Україні також зростають. На думку аналітиків ринку, обсяг пропозиції цієї зернової культури залишається обмеженим, тоді як інтерес покупців продовжує залишатися високим.

Різко зросла також вартість кукурудзи. На світовому ринку кукурудза почала зростати в ціні через зниження прогнозів щодо врожаю та кінцевих запасів у США. Вартість березневого ф'ючерсу збільшилась на 5,7 долара.

Україна зерно експорт зерна аграрії соняшник

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