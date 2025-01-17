Цены на подсолнечник и зерновые в Украине по состоянию на 19 января 2025 года

Сбор урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За последнюю неделю подсолнечник в Украине вырос в цене. Как отмечают аналитики, рост стоимости этой культуры сейчас обусловлен высоким спросом со стороны переработчиков и ограниченным предложением.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 19 января 2025 года.

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По состоянию на 7 января средняя цена подсолнечника в Украине составляет 24 467 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине по состоянию на 19 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость подсолнечника в Украине существенно выросла. Так, в п'пятницу, 10 января, цена этой культуры составляла 23 831 грн за тонну, что было на уровне недельного минимума. Далее стоимость этой культуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня. За 7 дней цены на подсолнечник в Украине выросли на 816 гривен. В п'пятницу, 17 января стоимость тонны подсолнечника в Украине достигла своего недельного максимума — 24 467 грн. Такая цена на эту зерновую культуру сохраняется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит на рынке зерновых в Украине

На рынке автомобильных перевозок украинской агропродукции отмечается снижение стоимости доставки грузов самосвалами в сторону портов. Об этом сообщили специалисты компании Spike Brokers.

По их данным, за последнюю неделю перевозки из центральных регионов Украины в порты Дуная подешевели в среднем на 2 доллара США. Снижение ставок на доставку в порты Одессы оказалось еще большим — на 3-5 долларов. Эксперты связывают это с уменьшением деловой активности после праздников, а также сезонным спадом объемов грузоперевозок. Кроме того, рост доступности транспорта усиливает конкуренцию между перевозчиками, что побуждает их снижать цены для привлечения клиентов.

При этом ставки на перевозки в европейские страны за тот же период остались на прежнем уровне, что подчеркивает важность внешних рынков для украинских транспортных компаний в условиях экономической нестабильности.

Цены на ячмень в Украине также растут. По мнению аналитиков рынка, объем предложения этой зерновой культуры остается ограниченным, тогда как интерес покупателей продолжает оставаться высоким.

Резко выросла также стоимость кукурузы. На мировом рынке кукуруза начала расти в цене из-за снижения прогнозов по урожаю и конечным запасам в США. Стоимость мартовского фьючерса увеличилась на 5,7 доллара.