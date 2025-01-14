Цены на зерновые в Украине по состоянию на 14 января 2025 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине стабилизировались цены на кукурузу. Это произошло после стремительного роста стоимости этой зерновой культуры. Тем временем в мире кукуруза начала дорожать на фоне снижения оценок урожая и конечных остатков в США. Мартовский фьючерс этой культуры подорожал на 5,7 доллара.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 14 января 2025 года.

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По состоянию на 14 января средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 806 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине по состоянию на 14 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю стоимость кукурузы в Украине резко выросла и стабилизировалась на этом уровне. Так в понедельник, 6 января, стоимость этой культуры составляла 8 738 грн за тонну. Это составляло недельный минимум. В среду цена тонны кукурузы резко выросла до 8 806 грн. В течение нескольких дней цены на эту зерновую культуру корректировались на 3-4 гривны, однако уже в субботу, 11 января, окончательно зафиксировались на уровне 8 806 грн. Такая стоимость кукурузы фиксируется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) объявило прогноз мирового баланса основных сельскохозяйственных культур на маркетинговый год 2024/25.

По данным USDA, объем производства пшеницы в Украине прогнозируется на прежнем уровне — 22,9 млн тонн, однако экспортный прогноз снижен на 0,5 млн тонн и составляет 16,0 млн тонн. Производство и экспорт кукурузы остаются без изменений: 26,5 млн тонн и 23,0 млн тонн соответственно.

В обновленном прогнозе мирового рынка пшеницы на 2024/25 МГ отмечается небольшое увеличение производства, снижение потребления и торговли, а также рост конечных запасов. В частности, прогноз мирового производства пшеницы повышен на 0,3 млн тонн по сравнению с предыдущим месяцем и теперь он составляет 793,2 млн тонн. Как отмечается, увеличение производства в Сирии и Пакистане компенсировало снижение в Уругвае.

В течение последней недели на экспортном рынке Украины цены на фуражный ячмень стремительно росли. Это было вызвано ограниченным предложением от сельхозпроизводителей и высоким спросом со стороны импортеров.

Цены на подсолнечник также растут. Это связано с активизацией закупок со стороны переработчиков.