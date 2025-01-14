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Ціни на кукурудзу у січні дивують — яка вартість зерна в Україні

14 січня 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 14 січня 2025 року
Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

В Україні стабілізувались ціни на кукурудзу. Це відбулось після стрімкого зростання вартості цієї зернової культури. Тим часом у світі кукурудза почала дорожчати на тлі зниження оцінок урожаю та кінцевих залишків в США. Березневий ф’ючерс цієї культури подорожчав на 5,7 долара.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 14 січня 2025 року.

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Станом на 14 січня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 806 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 14 січня 2025 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 14 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість кукурудзи в Україні різко зросла і стабілізувалась на цьому рівні. Так у понеділок, 6 січня, вартість цієї культури становила 8 738 грн за тонну. Це становило тижневий мінімум. У середу ціна тонни кукурудзи різко зросла до 8 806 грн. Протягом кількох днів ціни на цю зернову культуру коригувались на 3-4 гривні, проте вже у суботу, 11 січня, остаточно зафіксувались на рівні 8 806 грн. Така вартість кукурудзи фіксується й сьогодні.

Графік цін на кукурудзу в Україні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз світового балансу основних сільськогосподарських культур на маркетинговий рік 2024/25.

За даними USDA, обсяг виробництва пшениці в Україні прогнозується на колишньому рівні — 22,9 млн тонн, проте експортний прогноз знижений на 0,5 млн тонн і становить 16,0 млн тонн. Виробництво та експорт кукурудзи залишаються без змін: 26,5 млн тонн і 23,0 млн тонн відповідно.

В оновленому прогнозі світового ринку пшениці на 2024/25 МР відзначається невелике збільшення виробництва, зниження споживання та торгівлі, а також зростання кінцевих запасів. Зокрема, прогноз світового виробництва пшениці підвищено на 0,3 млн тонн порівняно з попереднім місяцем і тепер він становить 793,2 млн тонн. Як зазначається, збільшення виробництва у Сирії та Пакистані компенсувало зниження в Уругваї.

Протягом останнього тижня на експортному ринку України ціни на фуражний ячмінь стрімко зростали. Це було викликано обмеженою пропозицією від сільгоспвиробників та високим попитом з боку імпортерів.

Ціни на соняшник також зростають. Це пов'язано з активізацією закупівель з боку переробників.

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