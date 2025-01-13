Цены на подсолнечник 13 января 2025 года — сколько стоит тонна

Подсолнухи в помещении. Фото: УНИАН

Украина является крупнейшим производителем подсолнечника, однако цены на эту культуру зависят от различных факторов. Например, на стоимость может влиять ситуация на валютном рынке или же от урожая фермеров.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, за сколько можно купить тонну подсолнечника по состоянию на 13 января.

Читайте также:

Цены на подсолнечник — какова стоимость сейчас

На аграрном рынке подсолнечник в последние дни постепенно дорожает. На цены влияют переработчики, которые пытаются активизировать закупки.

Однако предложение масличной культуры было сдержанным. Поэтому цены на подсолнечник выросли в среднем на 300-400 грн за тонну

В то же время, по информации на профильном портале Tripoli.land, средние цены на подсолнечник на внутреннем рынке, 13 января составляют 23 998 грн за тонну.

Примечательно, что стоимость масличной культуры растет. Так, еще 5 января тонну подсолнечника можно было продать за 23 829 грн. Уже 6 числа цена подсолнечника выросла до 23 848 грн и продолжала расти, пока не достигла максимальных показателей 13 января.

Аграрный сектор Украины — какая ситуация с урожаем

Херсонским аграриям в 2024 году, как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, удалось собрать более 360 тысяч тонн урожая. Это вдвое больше, чем в 2023-м.

Еще аграрии засеяли 85,8 тысячи гектаров озимых зерновых и 18,2 тысячи гектаров рапса, что создает основу для высоких урожаев в будущем.

Ранее стало известно, что Украина установила исторический рекорд по экспорту сахара. Так, украинские предприятия продали за границу 746,3 тыс. тонн сахара на сумму 419 млн долларов.

Также напомним, что в 2024/25 маркетинговом году аграриям удалось доставить за границу более 20 млн тонн зерна. Помешать этому не стали даже полномасштабные боевые действия.