Експорт зернових з України — скільки тонн відправили за кордон у 2024 році

Поле, засіяне пшеницею. Фото: Unsplash

Попри повномасштабну війну з Росією та спробами ворога заблокувати українські морські порти у Чорному морі, Україна продовжує експортувати свою агропродукцію до країн Європейського Союзу, Африки та Азії суходолом та річковим транспортом. Так, 2024/25 маркетинговому році аграріям вдалося доставити за кордон понад 20 млн тонн зерна.

Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Експорт зернових — яку продукцію експортували аграрії

За останньою інформацією, станом на 27 грудня Україна експортувала 21,256 млн тонн зернових і зернобобових культур. У відомстві зазначають, що це майже на 22% більше, ніж у маркетинговому році 2023/2024.

В рамках цьогорічного маркетингового року, який триває з 1 липня, Україна експортувала:

пшениці — 963 млн тонн;

ячменю — 1 968 млн тонн;

жита — 10,8 тис. тонн;

кукурудзи — 9 351 млн тонн.

Водночас об’єм експорту борошна наразі тримається на позначці у 37 тис. тонн.

Що відбувається на українському агроринку зараз

Хоча врожай зернових у 2024 році був меншим у порівнянні з 2023, Україна продовжила активно постачати свою агропродукцію за кордон. Але, на думку керівника аналітичного відділу ASAP Agri Олівʼє Буйє, незабаром аграріям доведеться скоротити темпи та обсяги експорту.

Експерт прогнозує, що аграрії, на фоні незначного врожаю, почнуть раціонувати пшеницю та ячмінь — продукцію, яка експортується найбільше. Це вже відображається на внутрішньому ринку, де ціни на ці культури не знижуються, попри жорстку конкуренцію серед експортерів за ключових імпортерів.

Тим часом президент Зеленський заявив, що Україна передала Сирії 500 тонн пшеничного борошна, в рамках гуманітарної допомоги. Співпраця між країнами, ймовірно, продовжуватиметься й надалі.

Також нагадаємо, що в Одеській області під час війни відкрився новий зерновий термінал. Він буде місцем для зберігання до 30 тис. тонн продукції.