Экспорт зерновых из Украины — сколько тонн отправили за границу в 2024 году

Поле, засеянное пшеницей. Фото: Unsplash

Несмотря на полномасштабную войну с Россией и попытками врага заблокировать украинские морские порты в Черном море, Украина продолжает экспортировать свою агропродукцию в страны Европейского Союза, Африки и Азии по суше и речным транспортом. Так, в 2024/25 маркетинговом году аграриям удалось доставить за границу более 20 млн тонн зерна.

Об этом свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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Экспорт зерновых — какую продукцию экспортировали аграрии

По последней информации, по состоянию на 27 декабря Украина экспортировала 21,256 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В ведомстве отмечают, что это почти на 22% больше, чем в маркетинговом году 2023/2024.

В рамках текущего маркетингового года, который продолжается с 1 июля, Украина экспортировала:

пшеницы — 963 млн тонн;

ячменя — 1 968 млн тонн;

ржи — 10,8 тыс. тонн;

кукурузы — 9 351 млн тонн.

В то же время объем экспорта муки держится на отметке в 37 тыс. грн тонн.

Что происходит на украинском агрорынке сейчас

Хотя урожай зерновых в 2024 году был меньше по сравнению с 2023-м, Украина продолжила активно поставлять свою агропродукцию за границу. Но, по мнению руководителя аналитического отдела ASAP Agri Оливье Буйе, скоро аграриям придется сократить темпы и объемы экспорта.

Эксперт прогнозирует, что аграрии, на фоне малого урожая, рационировать пшеницу и ячмень — продукцию, которая экспортируется больше всего. Это уже отражается на внутреннем рынке, где цены на эти культуры не снижаются, несмотря на жесткую конкуренцию среди экспортеров за ключевых импортеров.

Между тем, президент Зеленский заявил, что Украина передала Сирии 500 тонн пшеничной муки, в рамках гуманитарной помощи. Сотрудничество между странами, вероятно, будет продолжаться и дальше.

Также напомним, что в Одесской области во время войны открылся новый зерновой терминал. Он будет местом для хранения до 30 тыс. тонн продукции.