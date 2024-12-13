Експорт зерна — скільки збіжжя продали за кордон у 2024 році

Зерно на елеваторі. Фото: Polygraf.net

Обсяги поставок українського зерна за кордон у 2024 році були більшими, ніж рік тому. Показник росту становив майже 30%.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

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Так, у 2024-му маркетинговому році Україна продала іншим державам 19,089 млн тонн зернових та зернобобових культур. Зазначається, що цього року об'єм поставок зріс на 4 392 млн тонн, або на 29,8%, порівняно з 2023 роком.

Також аграрії цього року експортували такі культури:

ячмінь — 1 867 млн тонн;

жито — 10, 8 тис. тонн;

кукурудза — 7 776 млн тонн.

Водночас якщо експорт зернових культур збільшувався, то борошна навпаки — дещо знизився. За даними міністерства, іноземні країни отримали 34,1 тис. тонн борошна — на 19,1 тис. тонн, або майже в 1,6 раза менше, ніж у 2023 році.

Раніше ми розповідали, що українське зерно активно купують в Іспанії. У грудні країна вже законтрактувала поставки на січень 2025 року.

Також нагадаємо, що в українських аграріїв можуть виникнути проблеми з транзитом зерна через Румунію у 2025 році. На це є конкретна причина.