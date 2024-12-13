Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Експорт українського зерна — на які культури був попит у 2024 arrow

Експорт українського зерна — на які культури був попит у 2024

13 грудня 2024 14:27
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Експорт зерна — скільки збіжжя продали за кордон у 2024 році
Зерно на елеваторі. Фото: Polygraf.net
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Обсяги поставок українського зерна за кордон у 2024 році були більшими, ніж рік тому. Показник росту становив майже 30%. 

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Читайте також:

Так, у 2024-му маркетинговому році Україна продала іншим державам 19,089 млн тонн зернових та зернобобових культур. Зазначається, що цього року об'єм поставок зріс на 4 392 млн тонн, або на 29,8%, порівняно з 2023 роком.

Також аграрії цього року експортували такі культури:

  • ячмінь — 1 867 млн тонн;
  • жито  — 10, 8 тис. тонн;
  • кукурудза — 7 776 млн тонн.

Водночас якщо експорт зернових культур збільшувався, то борошна навпаки — дещо знизився. За даними міністерства, іноземні країни отримали 34,1 тис. тонн борошна — на 19,1 тис. тонн, або майже в 1,6 раза менше, ніж у 2023 році.

Раніше ми розповідали, що українське зерно активно купують в Іспанії. У грудні країна вже законтрактувала поставки на січень 2025 року. 

Також нагадаємо, що в українських аграріїв можуть виникнути проблеми з транзитом зерна через Румунію у 2025 році. На це є конкретна причина. 

зерно експорт зерна кукурудза пшениця ячмінь

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

05:05 В Україні сьогодні значно похолоднішає — прогноз на сьогодні

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

03:47 БпЛА вразили нафтобазу в російському Орлі — яскраві кадри пожежі

03:26 "Азов" пропонує роботу водіям автобусів — які вимоги та умови

02:24 Який генерал не виживе в окопі — Жорін про реформу в ЗСУ

01:32 Боєць відмовився переводитись в іншу частину — що вирішив суд

06:10 Пенсії під загрозою — коли ПФУ може припинити виплати

06:05 Битва за Чорнобиль — як ліквідовували аварію на ЧАЕС

06:01 В Ощадбанку висловились щодо термінів старих карток

05:45 Пенсії у 2025 році — хто отримуватиме найменші виплати

05:05 В Україні сьогодні значно похолоднішає — прогноз на сьогодні

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

03:47 БпЛА вразили нафтобазу в російському Орлі — яскраві кадри пожежі

03:26 "Азов" пропонує роботу водіям автобусів — які вимоги та умови

02:24 Який генерал не виживе в окопі — Жорін про реформу в ЗСУ

01:32 Боєць відмовився переводитись в іншу частину — що вирішив суд

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

Text

17:33 Університети України зіткнулися з недобором студентів, — нардеп

Text

13:00 Масований обстріл України та допомога від США — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зміни в роботі навчальних центрів ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

12 грудня 2024
Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям