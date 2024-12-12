Експорт зерна 2024 — з якою країною торгує Україна

Україна нарощує об'єми продажу зерна — де найбільше цікавляться
З початком грудня українські аграрії відправили за кордон понад 130 тис. тонн пшениці. Однак на думку аналітиків, обсяги експорту можуть змінитися, оскільки у планах до кінця року трейдери хочуть встигнути виконати контракти загальним обсягом 1,1 млн тонн.
Про це йдеться на сайті Всеукраїнської аграрної ради.
Зазначається, що українським збіжжям дуже цікавляться на іспанському ринку, на якому за підсумками минулого тижня підписали угоди про поставки фуражної пшениці за ціною 237-238 доларів за тонну. Україна має доставити зерно у січні 2025 року.
Водночас основна конкуренція спостерігається з боку російської пшениці, яка завдяки агресивній ціновій політиці домінує на ринках Алжиру, Тунісу та Близького Сходу.
"З лютого до червня 2025 року Росії вдасться експортувати лише 11 млн тонн зерна у зв’язку з введенням експортної квоти. Це суттєво менше, ніж у попередньому сезоні, коли квота становила 28-29 млн тонн Додатковий фактор впливу — незадовільний стан 30% посівів на Росії. Тож у грудні чи січні ціни на пшеницю можуть зрости", — йдеться у повідомленні.
Тим часом на українському ринку зерна переробники продовжують активно цікавитися пшеницею 2-3 класу. Натомість експортерам продають фуражне зерно.
Що відбувається з цінами на пшеницю
На внутрішньому ринку середня ціна на пшеницю за останній тиждень зросла на 0,5%. Якщо 4 грудня, тонна пшениці торгувалася за 8 548 грн, то впродовж наступних семи днів вартість її зростала або залишалась на рівні попереднього дня. Станом на 11 грудня ціна за тонну зерна перебувала на рівні 8 587 грн.
Нагадаємо, що у грудні в Україні почав дешевшати соняшник. Усе через низький попит, тоді як пропозицій на ринку побільшало.
Також ми розповідали, чому аграріям з України буде важче переправляти зерно за кордон у 2025 році та що на це вплине.
Читайте Новини.LIVE!