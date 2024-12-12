Експорт зерна 2024 — з якою країною торгує Україна

Колоски пшениці у руках. Фото: Pexels.com

З початком грудня українські аграрії відправили за кордон понад 130 тис. тонн пшениці. Однак на думку аналітиків, обсяги експорту можуть змінитися, оскільки у планах до кінця року трейдери хочуть встигнути виконати контракти загальним обсягом 1,1 млн тонн.

Про це йдеться на сайті Всеукраїнської аграрної ради.

Читайте також:

Зазначається, що українським збіжжям дуже цікавляться на іспанському ринку, на якому за підсумками минулого тижня підписали угоди про поставки фуражної пшениці за ціною 237-238 доларів за тонну. Україна має доставити зерно у січні 2025 року.

Водночас основна конкуренція спостерігається з боку російської пшениці, яка завдяки агресивній ціновій політиці домінує на ринках Алжиру, Тунісу та Близького Сходу.

"З лютого до червня 2025 року Росії вдасться експортувати лише 11 млн тонн зерна у зв’язку з введенням експортної квоти. Це суттєво менше, ніж у попередньому сезоні, коли квота становила 28-29 млн тонн Додатковий фактор впливу — незадовільний стан 30% посівів на Росії. Тож у грудні чи січні ціни на пшеницю можуть зрости", — йдеться у повідомленні.

Тим часом на українському ринку зерна переробники продовжують активно цікавитися пшеницею 2-3 класу. Натомість експортерам продають фуражне зерно.

Що відбувається з цінами на пшеницю

На внутрішньому ринку середня ціна на пшеницю за останній тиждень зросла на 0,5%. Якщо 4 грудня, тонна пшениці торгувалася за 8 548 грн, то впродовж наступних семи днів вартість її зростала або залишалась на рівні попереднього дня. Станом на 11 грудня ціна за тонну зерна перебувала на рівні 8 587 грн.

Нагадаємо, що у грудні в Україні почав дешевшати соняшник. Усе через низький попит, тоді як пропозицій на ринку побільшало.

Також ми розповідали, чому аграріям з України буде важче переправляти зерно за кордон у 2025 році та що на це вплине.