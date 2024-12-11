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Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

11 грудня 2024 11:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 11 грудня 2024 року
Збір врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У грудні в Україні продовжується зростання цін на деякі зернові культури. За останні кілька днів вартість пшениці значно зросла. Експерти при цьому зазначають, що світові ціни на пшеницю, ймовірно, залишаться стабільними найближчим часом, з можливим покращенням ближче до кінця сезону.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 11 грудня 2024 року.

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Станом на 11 грудня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 587 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 11 грудня 2024 року
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 11 грудня. Фото: tripoli.land

Середня ціна на пшеницю за останній тиждень зросла на 0,5%. Минулої середи, 4 грудня, тонна цієї агрокультури коштувала 8 548 грн. Що становило тижневий мінімум. Протягом 7 днів ціна цієї зернової культури зростала або залишалась на рівні попереднього дня. У середу, 11 грудня листопада, вартість пшениці зросла до свого тижневого максимуму — 8 587 грн.

Ціни на пшеницю та зернові в Україні станом на 11 грудня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається в агроіндустрії України

Згідно з грудневим звітом USDA, світове виробництво пшениці в сезоні 2024/25 прогнозується на рівні 792,95 млн тонн, що на 1,78 млн тонн менше в порівнянні з попереднім прогнозом.

Прогнозований обсяг світового експорту пшениці становить 213,65 млн тонн, що на 1,02 млн тонн нижче за попередню оцінку. Разом з тим прогноз кінцевих запасів пшениці був підвищений до 257,88 млн тонн, що на 0,31 млн тонн більше раніше заявленого рівня.

Для України прогноз урожаю пшениці залишився незмінним — 22,9 млн тонн. При цьому прогноз експорту збільшено на 0,5 млн тонн і склав 16,5 млн тонн. Оцінку кінцевих запасів знижено до 0,79 млн тонн, що на 0,2 млн тонн менше за попередню оцінку.

Нагадаємо, у грудні в Україні спостерігається падіння ціни на соняшник. Причинами цього є відносно низький попит, а також сезонне збільшення пропозиції.

При цьому ціни на ячмінь демонструють стабільне зростання, утримуючись на високому рівні протягом усього грудня. За один тиждень різниця у вартості цієї агрокультури перевищила 60 грн. Трейдери прогнозують подальше подорожчання ячменю.

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