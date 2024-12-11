Цены на зерновые в Украине по состоянию на 11 декабря 2024 года

Уборка урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В декабре в Украине продолжается рост цен на некоторые зерновые культуры. За последние несколько дней стоимость пшеницы значительно выросла. Эксперты отмечают, что мировые цены на пшеницу, вероятно, останутся стабильными в ближайшее время, с возможным улучшением ближе к концу сезона.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 11 декабря 2024 года.

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По состоянию на 11 декабря 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 587 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 11 декабря. Фото: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу за последнюю неделю выросла на 0,5%. В прошлую среду, 4 декабря, тонна этой агрокультуры стоила 8 548 грн. Что составляло недельный минимум. В течение 7 дней цена этой зерновой культуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня. В среду, 11 декабря ноября, стоимость пшеницы выросла до своего недельного максимума — 8 587 грн.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит в агроиндустрии Украины

Согласно декабрьскому отчету USDA, мировое производство пшеницы в сезоне 2024/25 прогнозируется на уровне 792,95 млн. тонн, что на 1,78 млн. тонн меньше по сравнению с предыдущим прогнозом.

Прогнозируемый объем мирового экспорта пшеницы составляет 213,65 млн тонн, что на 1,02 млн тонн ниже предыдущей оценки. Вместе с тем прогноз конечных запасов пшеницы был повышен до 257,88 млн. тонн, что на 0,31 млн. тонн больше ранее заявленного уровня.

Для Украины прогноз урожая пшеницы остался неизменным — 22,9 млн. тонн. При этом прогноз экспорта увеличен на 0,5 млн тонн и составил 16,5 млн тонн. Оценка конечных запасов снижена до 0,79 млн тонн, что на 0,2 млн тонн меньше предварительной оценки.

Напомним, в декабре в Украине наблюдается падение цены на подсолнечник. Причинами этого относительно низкий спрос, а также сезонное увеличение предложения.

При этом цены на ячмень демонстрируют стабильный рост, удерживаясь на высоком уровне в течение всего декабря. За одну неделю разница в стоимости этой агрокультуры превысила 60 грн. Трейдеры прогнозируют дальнейшее удорожание ячменя.