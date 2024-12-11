Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине arrow

Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

11 декабря 2024 11:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 11 декабря 2024 года
Уборка урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В декабре в Украине продолжается рост цен на некоторые зерновые культуры. За последние несколько дней стоимость пшеницы значительно выросла. Эксперты отмечают, что мировые цены на пшеницу, вероятно, останутся стабильными в ближайшее время, с возможным улучшением ближе к концу сезона.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 11 декабря 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 11 декабря 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 587 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 11 декабря 2024 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 11 декабря. Фото: tripoli.land

Средняя цена на пшеницу за последнюю неделю выросла на 0,5%. В прошлую среду, 4 декабря, тонна этой агрокультуры стоила 8 548 грн. Что составляло недельный минимум. В течение 7 дней цена этой зерновой культуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня. В среду, 11 декабря ноября, стоимость пшеницы выросла до своего недельного максимума — 8 587 грн.

Цены на пшеницу и зерновые в Украине по состоянию на 11 декабря 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит в агроиндустрии Украины

Согласно декабрьскому отчету USDA, мировое производство пшеницы в сезоне 2024/25 прогнозируется на уровне 792,95 млн. тонн, что на 1,78 млн. тонн меньше по сравнению с предыдущим прогнозом.

Прогнозируемый объем мирового экспорта пшеницы составляет 213,65 млн тонн, что на 1,02 млн тонн ниже предыдущей оценки. Вместе с тем прогноз конечных запасов пшеницы был повышен до 257,88 млн. тонн, что на 0,31 млн. тонн больше ранее заявленного уровня.

Для Украины прогноз урожая пшеницы остался неизменным — 22,9 млн. тонн. При этом прогноз экспорта увеличен на 0,5 млн тонн и составил 16,5 млн тонн. Оценка конечных запасов снижена до 0,79 млн тонн, что на 0,2 млн тонн меньше предварительной оценки.

Напомним, в декабре в Украине наблюдается падение цены на подсолнечник. Причинами этого относительно низкий спрос, а также сезонное увеличение предложения.

При этом цены на ячмень демонстрируют стабильный рост, удерживаясь на высоком уровне в течение всего декабря. За одну неделю разница в стоимости этой агрокультуры превысила 60 грн. Трейдеры прогнозируют дальнейшее удорожание ячменя.

цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии пшеница

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:59 В Одессе аварийное отключение воды — какие прогнозы

11:58 Маркус впервые за 1,5 года записал видео о скандале с Шаламагой

11:50 В Генштабе раскрыли детали удара по нефтебазе в Брянской области

11:30 Спецпенсионеры в Украине — кто смог выйти на пенсию в 45 лет

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:29 Угроза нацбезопасности — одесский нардеп об Умерове

11:13 "Зимова єПідтримка" — как оформить выплаты через банк

11:09 В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

11:09 Банки закручивают гайки клиентам — что изменится в феврале 2025

10:59 В Запорожье выросло число погибших — фото спасательной операции

11:59 В Одессе аварийное отключение воды — какие прогнозы

11:58 Маркус впервые за 1,5 года записал видео о скандале с Шаламагой

11:50 В Генштабе раскрыли детали удара по нефтебазе в Брянской области

11:30 Спецпенсионеры в Украине — кто смог выйти на пенсию в 45 лет

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:29 Угроза нацбезопасности — одесский нардеп об Умерове

11:13 "Зимова єПідтримка" — как оформить выплаты через банк

11:09 В Днепре прогремели мощные взрывы — что известно

11:09 Банки закручивают гайки клиентам — что изменится в феврале 2025

10:59 В Запорожье выросло число погибших — фото спасательной операции

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

10 декабря 2024
Text

22:41 Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

Text

21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

Text

19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника