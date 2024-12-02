Ціни на зернові в Україні станом на 2 грудня 2024 року

Збір врожаю. Фото: УНІАН

На початку грудня в Україні помітно знизилися ціни на соняшник. Основними причинами стали сезонне збільшення пропозиції на ринку, а також зниження попиту з боку переробних підприємств, які наразі працюють не на повну потужність.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 2 грудня 2024 року.

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Станом на 2 грудня середня ціна соняшнику в Україні становить 24 893 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник Україні станом на 2 грудня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Середня ціна соняшнику в Україні продовжує знижуватись. Минулого понеділка, 25 листопада, ця зернова культура коштувала 25 160 грн за тонну, наступного дня ціна знизилась до 25 098 грн. У середу, 27 листопада, вартість соняшнику становила 25 072 грн за тонну, а у четвер, 28 листопада, — 25 061 грн. У п'ятницю, 29 листопада, тонна цієї зернової культури коштувала вже 25 025 грн, а в суботу, 30 листопада, — 24 893 грн. Така ціна соняшнику зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

За словами експерта Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, до початку війни українські аграрії збирали близько 110 мільйонів тонн зернових та олійних культур щороку. Проте нині цей показник скоротився до 78 мільйонів тонн. Основною причиною є втрата значних посівних площ на сході країни.

Для забезпечення внутрішнього споживання Україна потребує від 12 до 15 мільйонів тонн таких культур, тоді як більша частина врожаю йде на експорт. При цьому близько 90% експортних поставок здійснюється морським транспортом.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — додав експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, яка ситуація на українському ринку зерна та які ціни на сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, ячменю та пшениці.