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Пшениця знову впала в ціні — скільки коштує зерно

1 грудня 2024 06:30
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 1 грудня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Bloomberg
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Ціни на пшеницю в Україні продовжують падати на початку грудня. Основними факторами цього зниження є стабільно високий рівень пропозиції на ринку та зменшення попиту з боку імпортерів через загальний спад активності в агропродовольчому секторі.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 1 грудня 2024 року.

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Станом на 1 грудня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 550 грн за тонну разом з ПДВ.

Скільки коштує пшениця 1 грудня в Україні
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 1 грудня 2024 року. Скриншот: tripoli.land

Ціни на пшеницю продовжують падати. Минулого понеділка, 25 листопада, середня ціна на цей вид зернових становила 8 602 грн за тонну, а наступного дня — 8 589 грн. У середу, 27 листопада, тонна цієї агрокультури коштувала 8 557 грн, а в четвер, 28 листопада, — 8 569 грн. У п'ятницю, 29 листопада, ціна становила 8 569 грн за тонну, а в суботу, 30 листопада, знизилась до 8 550 грн. Така вартість пшениці зберігається й сьогодні.

Як змінились ціни на пшеницю в грудні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зерна

Економічний аналітик Андрій Новак підкреслює серйозні втрати, яких зазнав український аграрний сектор через російську агресію. Серед основних збитків — обстріли сільськогосподарських земель, руйнування майна, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжка зерна російськими військами.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які ціни на сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, ячменю та соняшнику.

сільське господарство ціни в Україні зерно аграрії пшениця

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