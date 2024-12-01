Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 декабря 2024 года

Уборка урожая. Фото: Bloomberg

Цены на пшеницу в Украине продолжают падать в начале декабря. Основными факторами этого снижения является стабильно высокий уровень предложения на рынке и уменьшение спроса со стороны импортеров из-за общего спада активности в агропродовольственном секторе.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 1 декабря 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 1 декабря 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 550 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 1 декабря 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Цены на пшеницу продолжают падать. В прошлый понедельник, 25 ноября, средняя цена на этот вид зерновых составила 8 602 грн за тонну, а на следующий день — 8 589 грн. В среду, 27 ноября, тонна этой агрокультуры стоила 8 557 грн, а в четверг, 28 ноября, — 8 569 грн. В пятницу, 29 ноября, цена составила 8 569 грн за тонну, а в субботу, 30 ноября, снизилась до 8 550 грн. Такая стоимость пшеницы сохраняется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономический аналитик Андрей Новак подчеркивает серьезные потери, которые понес украинский аграрный сектор из-за российской агрессии. Среди основных убытков - обстрелы сельскохозяйственных земель, разрушение имущества, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и воровство зерна российскими войсками.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, ячменя и подсолнечника.