Цены на зерновые в Украине по состоянию на 2 декабря 2024 года

Уборка урожая. Фото: УНИАН

В начале декабря в Украине заметно снизились цены на подсолнечник. Основными причинами стали сезонное увеличение предложения на рынке, а также снижение спроса со стороны перерабатывающих предприятий, работающих в настоящее время не на полную мощность.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 2 декабря 2024 года.

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По состоянию на 2 декабря средняя цена подсолнечника в Украине составляет 24 893 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 2 декабря 2024 года. Скриншот: tripoli.land

Средняя цена подсолнечника в Украине продолжает снижаться. В прошлый понедельник, 25 ноября, эта зерновая культура стоила 25 160 грн за тонну, на следующий день цена снизилась до 25 098 грн. В среду, 27 ноября, стоимость подсолнечника составила 25 072 грн за тонну, а в четверг, 28 ноября, — 25 061 грн. В пятницу, 29 ноябр, тонна этой зерновой культуры стоила уже 25 025 грн, а в субботу, 30 ноября, — 24 893 грн. Такая цена подсолнечника зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Скриншот: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

По словам эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, к началу войны украинские аграрии собирали около 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур каждый год. Однако сейчас этот показатель сократился до 78 миллионов тонн. Основная причина — потеря значительных посевных площадей на востоке страны.

Для обеспечения внутреннего потребления Украина требует от 12 до 15 миллионов тонн таких культур, в то время как большая часть урожая идет на экспорт. При этом около 90% экспортных поставок осуществляется морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, какая ситуация на украинском рынке зерна и какие цены на сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, ячменя и пшеницы.