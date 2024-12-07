Ринок зерна 2025 — чому експортерам загрожує криза

На ринок чекають зміни — що буде з українським зерном вже скоро
На українському ринку зерна, який продовжує витримувати тиски, пов'язані з повномасштабною війною з Росією, незабаром може розпочатися криза. Неприємності українських експортерів пов'язані з транспортуванням зернових до Румунії.
Про це журналістам Reuters розповіла ринковий аналітик Карен Браун.
За її словами, російські атаки на поштову інфраструктуру змусили українських постачальників зерна шукати інші шляхи для вивозу продукції за кордон. Останнім часом таким місцем був румунський порт Костанца у Чорному морі. Але нещодавно один із претендентів на крісло очільника країни Калін Джорджеску пообіцяв припинити експортувати зерно з України, якщо він виграє виборчі перегони.
За словами Браун, якщо українські експортери не зможуть постачати зерно в Румунію, це призведе до вкрай негативних наслідків для країни.
За даними видання, впродовж 2024 року Костанца перевантажила 14 млн тонн українського зерна. Це майже 30% від загального експорту зерна України торік.
Що буде з врожаєм озимих культур в Україні
На думку спеціалістів, продуктивна волога в орному шарі на більшості посівних площ є достатньою, тому озимим культурам нічого не загрожує.
"У доброму стані посіви є на 71% площі, задовільному — 22%, незадовільному — 7% ", — пояснили наприкінці листопада у Гідрометцентрі.
Раніше редакція сайту Новини. LIVE пояснювала, як і чому змінюються ціни на пшеницю на українському ринку. Так, на думку аналітиків, вартість пшениці наразі перебуває під впливом попиту з боку споживачів.
Також нагадаємо, що на українській митниці посилився контроль над експортом зерна. Завдяки цьому бюджет вже додатково отримав 6 млрд дол. валютного виторгу.
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