Ринок зерна 2025 — чому експортерам загрожує криза

Українське зерно. Фото: Polygraf.net

На українському ринку зерна, який продовжує витримувати тиски, пов'язані з повномасштабною війною з Росією, незабаром може розпочатися криза. Неприємності українських експортерів пов'язані з транспортуванням зернових до Румунії.

Про це журналістам Reuters розповіла ринковий аналітик Карен Браун.

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За її словами, російські атаки на поштову інфраструктуру змусили українських постачальників зерна шукати інші шляхи для вивозу продукції за кордон. Останнім часом таким місцем був румунський порт Костанца у Чорному морі. Але нещодавно один із претендентів на крісло очільника країни Калін Джорджеску пообіцяв припинити експортувати зерно з України, якщо він виграє виборчі перегони.

За словами Браун, якщо українські експортери не зможуть постачати зерно в Румунію, це призведе до вкрай негативних наслідків для країни.

За даними видання, впродовж 2024 року Костанца перевантажила 14 млн тонн українського зерна. Це майже 30% від загального експорту зерна України торік.

Що буде з врожаєм озимих культур в Україні

На думку спеціалістів, продуктивна волога в орному шарі на більшості посівних площ є достатньою, тому озимим культурам нічого не загрожує.

"У доброму стані посіви є на 71% площі, задовільному — 22%, незадовільному — 7% ", — пояснили наприкінці листопада у Гідрометцентрі.

Раніше редакція сайту Новини. LIVE пояснювала, як і чому змінюються ціни на пшеницю на українському ринку. Так, на думку аналітиків, вартість пшениці наразі перебуває під впливом попиту з боку споживачів.

Також нагадаємо, що на українській митниці посилився контроль над експортом зерна. Завдяки цьому бюджет вже додатково отримав 6 млрд дол. валютного виторгу.