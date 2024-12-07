Рынок зерна 2025 — почему экспортерам грозит кризис

Украинское зерно. Фото: Polygraf.net

На украинском рынке зерна, который продолжает находиться под давлением, связанным с полномасштабной войной с Россией, вскоре может начаться кризис. Неприятности украинских экспортеров связаны с транспортировкой зерновых в Румынию.

Об этом журналистам Reuters рассказала рыночный аналитик Карен Браун.

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По ее словам, российские атаки на почтовую инфраструктуру вынудили украинских поставщиков зерна искать другие пути для вывоза продукции за границу. В последнее время таким местом был румынский порт Костанца в Черном море. Но недавно один из претендентов на кресло главы страны Калин Джорджеску пообещал прекратить экспортировать зерно из Украины, если он выиграет избирательную гонку.

По словам Браун, если украинские экспортеры не смогут поставлять зерно в Румынию — это приведет к крайне негативным последствиям для страны.

По данным издания, за 2024 год Костанца перегрузила 14 млн тонн украинского зерна. Это почти 30% общего экспорта зерна Украины в прошлом году.

Что будет с урожаем озимых культур в Украине

По мнению специалистов, продуктивная влага в пахотном слое на большинстве посевных площадей достаточная, поэтому озимым культурам ничего не угрожает.

"В хорошем состоянии посевы на 71% площади, удовлетворительном — 22%, неудовлетворительном — 7%", — объяснили в конце ноября в Гидрометцентре.

Ранее редакция сайта Новини. LIVE объясняла, как и почему меняются цены на пшеницу на украинском рынке. Так, по мнению аналитиков, стоимость пшеницы находится под влиянием спроса со стороны потребителей.

Также напомним, что на украинской таможне усилился контроль над экспортом зерна. Благодаря этому бюджет уже дополнительно получил 6 млрд долл. валютной выручки.