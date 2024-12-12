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Украина наращивает объемы продаж зерна — где интересуются

12 декабря 2024 13:49
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Экспорт зерна — с какой страной торгует Украина
Колосья пшеницы в руках. Фото: Pexels.com
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С началом декабря украинские аграрии отправили за границу более 130 тысяч. тонн пшеницы. Однако, по мнению аналитиков, объемы экспорта могут измениться, поскольку в планах до конца года трейдеры хотят успеть выполнить контракты на общий объем в 1,1 млн тонн.

Об этом говорится на сайте Всеукраинского аграрного совета.

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Отмечается, что украинским зерном очень интересуются на испанском рынке, на котором по итогам прошлой недели подписали соглашения о поставках фуражной пшеницы по цене 237-238 долларов за тонну. Украина должна доставить зерно в январе 2025 года.

В то же время, основная конкуренция наблюдается со стороны российской пшеницы, которая благодаря агрессивной ценовой политике доминирует на рынках Алжира, Туниса и Ближнего Востока.

"С февраля по июнь 2025 года России удастся экспортировать только 11 млн тонн зерна в связи с введением экспортной квоты. Это существенно меньше, чем в предыдущем сезоне, когда квота составляла 28-29 млн тонн. Дополнительный фактор влияния - неудовлетворительное состояние 30% посевов в России, поэтому в декабре или январе цены на пшеницу могут вырасти", — говорится в сообщении.

Между тем, на украинском рынке зерна переработчики продолжают активно интересоваться пшеницей 2-3 класса. В то же время экспортерам продают фуражное зерно.

Что происходит с ценами на пшеницу

На внутреннем рынке средняя цена на пшеницу за последнюю неделю выросла на 0,5%. Если 4 декабря тонна пшеницы торговалась за 8 548 грн, то в течение следующих семи дней стоимость этой росла или оставалась на уровне предыдущего дня. По состоянию на 11 декабря цена за тонну зерна находилась на уровне 8587 грн.

Напомним, что в декабре в Украине начал дешеветь подсолнечник. Все из-за низкого спроса, в то время как предложений на рынке стало больше.

Также мы рассказывали, почему аграриям из Украины труднее будет переправлять зерно за границу в 2025 году и что на это повлияет.

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