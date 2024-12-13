Экспорт зерна - сколько зерна продали за границу в 2024 году

Экспорт украинского зерна — на какие культуры был спрос в 2024
Объем поставок украинского зерна за границу в 2024 году был больше, чем год назад. Показатель роста составил около 30%.
Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
Так, в 2024 году маркетинговом году Украина продала другим государствам 19,089 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Отмечается, что в текущем году объем поставок вырос на 4 392 млн тонн, или на 29,8% по сравнению с 2023 годом.
Также аграрии в этом году экспортировали такие культуры:
- ячмень — 1 867 млн тонн;
- рожь — 10,8 тыс. тонн;
- кукурузу 7 776 млн тонн.
В то же время, если экспорт зерновых культур увеличивался, то муки наоборот — несколько снизился. По данным министерства, иностранные государства получили 34,1 тыс. тонн муки — на 19,1 тыс. тонн или почти в 1,6 раза меньше, чем в 2023 году.
Ранее мы рассказывали, что украинское зерно активно покупают в Испании. В декабре страна уже законтрактовала поставки на январь 2025 года.
Также напомним, что у украинских аграриев могут возникнуть проблемы с транзитом зерна через Румынию в 2025 году. Этому есть конкретная причина.
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