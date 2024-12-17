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В Україні у грудні обвалився експорт пшениці — що з цінами

17 грудня 2024 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Експорт зерна — що сталося у грудні 2024
Колоски пшениці в руках. Фото: Pexels
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Експорт зерна з України у грудні зменшився на 61% до 1,1 млн т, якщо порівнювати  з аналогічним періодом у 2023 році. 

Такі дані опублікували у Мінагрополітики з посиланням на Держмитслужбу.

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За інформацією відомства, станом на 16 грудня аграрії експортували: 

  • пшениці — 231 тис. т (на 74% менше за тогорічний обсяг); 
  • кукурудзи — 875 тис. т, (на 57% менше ); 
  • ячменю — 37 тис. т (на 48% менше).

Не відбувалися поставки за кордон українського жита, водночас експорт пшеничного борошна зменшився на 24% до 3,2 тис. т.

Що відбувається з цінами на зернові 

Ціни на пшеницю українському ринку не зазнали значних змін в умовах обмеженої ліквідності торгівлі, йдеться у Telegram-каналі Barva Invest. Зазначається, що попит на зернову з білком 11,5% в дунайських портах становив  210-212 дол. за тонну, в глибоководних портах Чорного моря — 206-213 дол. за тонну.

Водночас за даними профільного порталу Tripoli.land, ціни на пшеницю стабільно зростають, починаючи з 12 грудня. Станом на 17 число тонну пшеницю можна придбати за 8 625 грн за тонну.

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Натомість кукурудза дорожчає, оскільки зберігається попит на культуру з боку експортерів. Так,  в портах Дунаю кукурудзу продають за  204-207 дол. за тонну, а в портах великої Одеси —  за 200-205 дол. за тонну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна прагне замінити РФ на ринку зерна в Сирії. Однак переговори між країнами про поставку зернових наразі не розпочиналися. 

Також ми писали, що до кінця грудня українські аграрії планують реалізувати за кордон понад 1 млн тонн зерна. Українське збіжжя, зокрема, планують доставляти до Іспанії. 

зерно експорт ціни кукурудза пшениця

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