Експорт зерна — що сталося у грудні 2024

Колоски пшениці в руках. Фото: Pexels

Експорт зерна з України у грудні зменшився на 61% до 1,1 млн т, якщо порівнювати з аналогічним періодом у 2023 році.

Такі дані опублікували у Мінагрополітики з посиланням на Держмитслужбу.

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За інформацією відомства, станом на 16 грудня аграрії експортували:

пшениці — 231 тис. т (на 74% менше за тогорічний обсяг);

кукурудзи — 875 тис. т, (на 57% менше );

ячменю — 37 тис. т (на 48% менше).

Не відбувалися поставки за кордон українського жита, водночас експорт пшеничного борошна зменшився на 24% до 3,2 тис. т.

Що відбувається з цінами на зернові

Ціни на пшеницю українському ринку не зазнали значних змін в умовах обмеженої ліквідності торгівлі, йдеться у Telegram-каналі Barva Invest. Зазначається, що попит на зернову з білком 11,5% в дунайських портах становив 210-212 дол. за тонну, в глибоководних портах Чорного моря — 206-213 дол. за тонну.

Водночас за даними профільного порталу Tripoli.land, ціни на пшеницю стабільно зростають, починаючи з 12 грудня. Станом на 17 число тонну пшеницю можна придбати за 8 625 грн за тонну.

Натомість кукурудза дорожчає, оскільки зберігається попит на культуру з боку експортерів. Так, в портах Дунаю кукурудзу продають за 204-207 дол. за тонну, а в портах великої Одеси — за 200-205 дол. за тонну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна прагне замінити РФ на ринку зерна в Сирії. Однак переговори між країнами про поставку зернових наразі не розпочиналися.

Також ми писали, що до кінця грудня українські аграрії планують реалізувати за кордон понад 1 млн тонн зерна. Українське збіжжя, зокрема, планують доставляти до Іспанії.