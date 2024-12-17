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В Украине в декабре обрушился экспорт пшеницы — что с ценами

17 декабря 2024 06:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Экспорт зерна — что произошло в декабре 2024
Колосья пшеницы в руках. Фото: Pexels
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Экспорт зерна из Украины в декабре уменьшился на 61% до 1,1 млн т, если сравнивать с аналогичным периодом в 2023 году.

Такие данные опубликовали в Минагрополитики со ссылкой на Гостаможслужбу.

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По информации ведомства, по состоянию на 16 декабря аграрии экспортировали:

  • пшеницы — 231 тыс. т (на 74% меньше прошлогоднего объема);
  • кукурузы — 875 тыс. т, (на 57% меньше);
  • ячменя — 37 тыс. т (на 48% меньше).

Не было поставок за границу украинской ржи, в то же время экспорт пшеничной муки уменьшился на 24% до 3,2 тыс. т.

Что происходит с ценами на зерновые

Цены на пшеницу на украинском рынке не претерпели значительных изменений в условиях ограниченной ликвидности торговли, говорится в Telegram-канале Barva Invest. Отмечается, что спрос на зерновую с белком 11,5% в дунайских портах составил 210-212 долл. за тонну, в глубоководных портах Черного моря — 206-213 долл. за тонну.

В то же время, по данным профильного портала Tripoli.land, цены на пшеницу стабильно растут, начиная с 12 декабря. По состоянию на 17 число тонну пшеницу можно приобрести за 8625 грн за тонну.

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Кукуруза дорожает, поскольку сохраняется спрос на культуру со стороны экспортеров. Так, в портах Дуная кукурузу продают за 204-207 долл. за тонну, а в портах большой Одессы — за 200-205 долл. за тонну.

Напомним, ранее стало известно, что Украина стремится заменить РФ на рынке зерна в Сирии. Однако переговоры между странами о поставке зерновых пока не начинались.

Также мы писали, что до конца декабря украинские аграрии планируют реализовать за границу более 1 млн тонн зерна. Украинское зерно, в частности, планируют доставлять в Испанию.

зерно экспорт цены кукуруза пшеница

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