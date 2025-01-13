Ціни на соняшник 13 січня 2025 року — скільки коштує тонна

Соняшники у приміщенні. Фото: УНІАН

Україна є найбільшим виробником соняшника, однак ціни на цю культуру залежать від різноманітних факторів. Наприклад, на вартість може впливати ситуація на валютному ринку або ж обсяг врожаю фермерів.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, за скільки можна купити тонну соняшника станом на 13 січня.

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Ціни на соняшник — якою є вартість зараз

На аграрному ринку соняшник в останні дні поступово дорожчає. На ціни впливають переробники, які намагаються активізувати закупівлі.

Однак пропозиція олійної культури була стриманою. Тож ціни на соняшник зросли в середньому на 300-400 грн за тонну

Водночас, за інформацією на профільному порталі Tripoli.land, середні ціни на соняшник на внутрішньому ринку, 13 січня становлять 23 998 грн за тонну.

Примітно, що вартість олійної культури зростає. Так, ще 5 січня тонну соняшника можна було продати за 23 829 грн. Вже 6 числа ціна соняшника зросла до 23 848 грн і продовжувала зростати, доки не досягла максимальних показників 13 січня.

Аграрний сектор України — яка ситуація з врожаєм

Херсонським аграріям у 2024 році, як повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, вдалося зібрати понад 360 тисяч тонн урожаю. Це вдвічі більше, ніж у 2023-му.

Ще аграрії засіяли 85,8 тисячі гектарів озимих зернових та 18,2 тисячі гектарів ріпаку, що створює основу для високих урожаїв у майбутньому.

Раніше стало відомо, що Україна встановила історичний рекорд з експорту цукру. Так, українські підприємства продали за кордон 746,3 тис. тонн цукру на суму 419 млн доларів.

Також нагадаємо, що у 2024/25 маркетинговому році аграріям вдалося доставити за кордон понад 20 млн тонн зерна. На заваді цьому не стали навіть повномасштабні бойові дії.