Ціни на зернові в Україні станом на 15 січня 2025 року

Збирання врожаю Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні продовжують активно зростати ціни на ячмінь. Як зазначають аналітики ринку пропозиція цієї зернової культури залишається обмеженою, тоді як попит із боку покупців зберігається на високому рівні.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 15 січня 2025 року.

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Станом на 15 січня 2025 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 8 395 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 15 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень ціни на ячмінь зросли на 3%. Так, у вівторок, 7 січня, середня ціна тонни ячменю була на тижневому мінімумі та становила 8 144 грн. Протягом 7 днів вартість цієї агрокультури зростала або залишалась на рівні попереднього дня. В вівторок, 14 січня, вартість ячменю зросла до свого тижневого максимуму — 8 395 грн за тонну. Така ціна на цю культуру зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Програма USAID з аграрного та сільського розвитку АГРО надала підтримку 1 200 українським агровиробникам у 2024 році, надавши фінансування на загальну суму 1,14 млрд грн. Про це повідомляється на офіційній сторінці Програми у Facebook.

Зокрема, завдяки товарному кредитуванню фермери отримали понад 1 млрд грн на придбання насіння, добрив та засобів захисту рослин із відстроченням платежу до збирання врожаю. Кредити надавалися через сім партнерів-постачальників: "Адама Україна", Ukravit, ТОВ "Захід Агробізнес", Makosh, AGRORESURS, Himagro M та "Агро Арена". Розрахуватися можна було як грошима, так і зерном, при цьому в більшості випадків не була потрібна "тверда застава".

Крім того, агровиробникам пропонувалась агророзстрочка WEAGRO — перший в Україні онлайн-сервіс від фінансової компанії Activitis, який дозволяє аграрному бізнесу здійснювати покупки з відстроченням платежу.

Нагадаємо Росія продовжує незаконно вивозити українське зерно. Українська сторона має достовірні докази походження зерна та шляхів його переміщення з тимчасово окупованих портів України. Відповідні ноти протесту з попередженням про наслідки їхньої участі в цій незаконній діяльності вже були передані зацікавленим сторонам.

Крім того, в Україні стрімко зростає ціна на пшеницю. Це відбувається через дефіцит якісної культури на ринку.