Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 января 2025 года

Уборка урожая Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжают активно расти цены на ячмень. Как отмечают аналитики рынка предложение этой зерновой культуры остается ограниченным, тогда как спрос со стороны покупателей сохраняется на высоком уровне.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень по состоянию на 15 января 2025 года.

Читайте также:

По состоянию на 15 января 2025 года средняя цена на ячмень в Украине составляет 8 395 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине по состоянию на 15 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на ячмень выросли на 3%. Так, во вторник, 7 января, средняя цена тонны ячменя была на недельном минимуме и составляла 8 144 грн. В течение 7 дней стоимость этой агрокультуры росла или оставалась на уровне предыдущего дня. Во вторник, 14 января, стоимость ячменя выросла до своего недельного максимума — 8 395 грн за тонну. Такая цена на эту культуру зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

Программа USAID по аграрному и сельскому развитию АГРО оказала поддержку 1 200 украинским агропроизводителям в 2024 году, предоставив финансирование на общую сумму 1,14 млрд грн. Об этом сообщается на официальной странице Программы в Facebook.

В частности, благодаря товарному кредитованию фермеры получили более 1 млрд грн на приобретение семян, удобрений и средств защиты растений с отсрочкой платежа до уборки урожая. Кредиты предоставлялись через семь партнеров-поставщиков: "Адама Украина", Ukravit, ООО "Запад Агробизнес", Makosh, AGRORESURS, Himagro M и "Агро Арена". Рассчитаться можно было как деньгами, так и зерном, при этом в большинстве случаев не требовался "твердый залог".

Кроме того, агропроизводителям предлагалась агрорассрочка WEAGRO — первый в Украине онлайн-сервис от финансовой компании Activitis, который позволяет аграрному бизнесу совершать покупки с отсрочкой платежа.

Напомним Россия продолжает незаконно вывозить украинское зерно. Украинская сторона имеет достоверные доказательства происхождения зерна и путей его перемещения с временно оккупированных портов Украины. Соответствующие ноты протеста с предупреждением о последствиях их участия в этой незаконной деятельности уже были переданы заинтересованным сторонам.

Кроме того, в Украине стремительно растет цена на пшеницу. Это происходит из-за дефицита качественной культуры на рынке.