Ціни на зернові в Україні станом на 11 січня 2025 року

Збір врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У січні ціни на пшеницю в Україні стрімко зростають. Експерти зазначають, що драйвером росту цін на цю культуру наразі є дефіцит якісної пшениці на ринку. Цю тенденцію підсилює активний попит з боку тваринницьких підприємств.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 11 січня 2025 року.

Читайте також:

Станом на 11 січня 2025 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 8 926 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом 11 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останні 7 днів зросли на 1,5%. У п'ятницю, 3 січня, тонна цієї агрокультури коштувала 8 794 грн. Що становило тижневий мінімум. Свого максимального значення (8 926 грн за тонну) вартість пшениці сягнула наступної п'ятниці, 10 січня. Така ціна цієї зернової культури зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається в аграрному секторі України

Херсонські аграрії у 2024 році зібрали понад 360 тисяч тонн урожаю. Цей результат удвічі перевищує показники минулого року і став справжнім досягненням, особливо з огляду на складні умови. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, до загального обсягу врожаю увійшли 200 тисяч тонн зернових та зернобобових культур, 81 тисяча тонн овочів та картоплі, 63,4 тисячі тонн соняшника та ріпаку, а також 22,5 тисячі тонн баштанних культур. Крім того, аграрії засіяли 85,8 тисячі гектарів озимих зернових та 18,2 тисячі гектарів ріпаку, що створює основу для високих урожаїв у майбутньому.

Також в Україні спостерігається зростання цін на ячмінь, що обумовлено скороченням пропозиції та активним попитом покупців.

Крім того, у січні стрімко підвищуються ціни на кукурудзу через слабку пропозицію на ринку зернових та незадоволений попит, за словами аналітиків.