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Пшеница стремительно дорожает — стоимость тонны зерновых в январе

11 января 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 11 января 2025 года
Сбор урожая в Украине. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В январе цены на пшеницу в Украине стремительно растут. Эксперты отмечают, что драйвером роста цен на эту культуру сейчас является дефицит качественной пшеницы на рынке. Эту тенденцию усиливает активный спрос со стороны животноводческих предприятий.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 11 января 2025 года.

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По состоянию на 11 января 2025 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 926 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 11 января 2025 года
Средняя цена на пшеницу в Украине по состоянию 11 января 2025 года. Фото: tripoli.land

За последние 7 дней выросли на 1,5%. В пятницу, 3 января, тонна этой агрокультуры стоила 8 794 грн. Что составляло недельный минимум. Своего максимального значения (8 926 грн за тонну) стоимость пшеницы достигла в следующую п'пятницу, 10 января. Такая цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Цены на пшеницу и зерновые в Украине по состоянию на 11 января 2025 года
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Что происходит в аграрном секторе Украины

Херсонские аграрии в 2024 году собрали более 360 тысяч тонн урожая. Этот результат вдвое превышает показатели прошлого года и стал настоящим достижением, особенно учитывая сложные условия. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, в общий объем урожая вошли 200 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, 81 тысяча тонн овощей и картофеля, 63,4 тысячи тонн подсолнечника и рапса, а также 22,5 тысячи тонн бахчевых культур. Кроме того, аграрии засеяли 85,8 тысячи гектаров озимых зерновых и 18,2 тысячи гектаров рапса, что создает основу для высоких урожаев в будущем.

Также в Украине наблюдается рост цен на ячмень, что обусловлено сокращением предложения и активным спросом покупателей.

Кроме того, в январе стремительно повышаются цены на кукурузу из-за слабого предложения на рынке зерновых и неудовлетворенного спроса, по словам аналитиков.

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