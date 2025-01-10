Цены на зерновые в Украине по состоянию на 10 января 2025 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине сохраняются достаточно стабильные цены на сою. Эксперты отмечают, что сейчас глобальный рынок сои сталкивается с рядом фундаментальных вызовов, среди которых высокий мировой урожай и экономические проблемы Китая.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 10 января 2025 года.

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По состоянию на 10 января средняя цена на сою в Украине составляет 17 914 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине по состоянию на 10 января 2025 года. Фото: tripoli.land

В течение последних 7 дней цены на сою в Украине были очень стабильными. Так, в четверг, 2 января, цена сои равнялась 17 915 грн за тонну. Такая стоимость сохранялась до среды 8 января, когда упала всего на 1 гривну. Сейчас стоимость тонны сои равна 17 914 грн.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

С 13 января 2025 года польская налоговая администрация усиливает контроль над грузовыми перевозками из Украины, вводя масштабные проверки украинских перевозчиков. Как сообщается, эта инициатива направлена на борьбу с контрабандой и обеспечение строгого соблюдения таможенного законодательства.

Инструментом контроля станет Реестр мониторинга дорожных перевозок (RMPD, Rejestr Monitorowania Przewozu Drogowego). Этот обязательный электронный реестр отслеживает транспортные операции как в Польше, так и в рамках международных перевозок. В соответствии с требованиями польского законодательства, все перевозчики, которые въезжают в страну, обязаны предварительно регистрировать свои грузы в системе PUESC (Платформа электронных услуг таможенной и налоговой службы).

Основная задача реестра RMPD — обеспечить прозрачность грузовых перевозок, позволяя идентифицировать отправителей и получателей товаров, а также предоставлять таможенным органам доступ к оперативной информации. С 13 января реестр станет центральным инструментом для контроля за соблюдением таможенных норм.

Нарушение требований системы может привести к серьезным последствиям. Если в реестре RMPD обнаружат несоответствие, польские таможенные службы имеют право задержать транспортное средство до выяснения всех деталей. За нарушение правил регистрации и отчетности предусмотрены значительные штрафы, размер которых будет зависеть от характера нарушения и объемов груза. В случае грубых или повторных нарушений польские власти могут временно или даже навсегда запретить перевозчику въезд на территорию страны.

Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что польские фермеры видят угрозу в украинских продуктах. Причина этому их высокое качество и конкурентная цена.

Кроме того, в Украине постепенно повышаются цены на ячмень. По словам экспертов, этот рост стоимости обусловлен уменьшением предложения и высоким спросом со стороны покупателей.