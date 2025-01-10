Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Новые цены на сою — как изменилась стоимость зерновых в январе arrow

Новые цены на сою — как изменилась стоимость зерновых в январе

10 января 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 10 января 2025 года
Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине сохраняются достаточно стабильные цены на сою. Эксперты отмечают, что сейчас глобальный рынок сои сталкивается с рядом фундаментальных вызовов, среди которых высокий мировой урожай и экономические проблемы Китая.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 10 января 2025 года.

Читайте также:

По состоянию на 10 января средняя цена на сою в Украине составляет 17 914 грн за тонну вместе с НДС.

Анализ цен на сою в Украине по состоянию на 10 января 2025 года
Средняя цена на сою в Украине по состоянию на 10 января 2025 года. Фото: tripoli.land

В течение последних 7 дней цены на сою в Украине были очень стабильными. Так, в четверг, 2 января, цена сои равнялась 17 915 грн за тонну. Такая стоимость сохранялась до среды 8 января, когда упала всего на 1 гривну. Сейчас стоимость тонны сои равна 17 914 грн.

Стоимость зерновых в январе
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

С 13 января 2025 года польская налоговая администрация усиливает контроль над грузовыми перевозками из Украины, вводя масштабные проверки украинских перевозчиков. Как сообщается, эта инициатива направлена на борьбу с контрабандой и обеспечение строгого соблюдения таможенного законодательства.

Инструментом контроля станет Реестр мониторинга дорожных перевозок (RMPD, Rejestr Monitorowania Przewozu Drogowego). Этот обязательный электронный реестр отслеживает транспортные операции как в Польше, так и в рамках международных перевозок. В соответствии с требованиями польского законодательства, все перевозчики, которые въезжают в страну, обязаны предварительно регистрировать свои грузы в системе PUESC (Платформа электронных услуг таможенной и налоговой службы).

Основная задача реестра RMPD — обеспечить прозрачность грузовых перевозок, позволяя идентифицировать отправителей и получателей товаров, а также предоставлять таможенным органам доступ к оперативной информации. С 13 января реестр станет центральным инструментом для контроля за соблюдением таможенных норм.

Нарушение требований системы может привести к серьезным последствиям. Если в реестре RMPD обнаружат несоответствие, польские таможенные службы имеют право задержать транспортное средство до выяснения всех деталей. За нарушение правил регистрации и отчетности предусмотрены значительные штрафы, размер которых будет зависеть от характера нарушения и объемов груза. В случае грубых или повторных нарушений польские власти могут временно или даже навсегда запретить перевозчику въезд на территорию страны.

Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что польские фермеры видят угрозу в украинских продуктах. Причина этому их высокое качество и конкурентная цена.

Кроме того, в Украине постепенно повышаются цены на ячмень. По словам экспертов, этот рост стоимости обусловлен уменьшением предложения и высоким спросом со стороны покупателей.

Украина цены в Украине зерно экспорт зерна аграрии соя

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

06:30 Новые цены на сою — как изменилась стоимость зерновых в январе

06:30 Диабет и другие эндокринные болезни — кого не мобилизуют

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:10 Право на двойной стаж — кто попал в спецперечень профессий

06:02 Мифическая Атлантида — ИИ показал, каким видит затонувший город

06:01 Оплата услуг ЖКХ через терминал — какая комиссия в Ощадбанке

05:31 Доплаты за науку — получают ли за это деньги военные

05:22 Трамп заявил, что Путин ждет встречи — когда это может произойти

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

06:30 Новые цены на сою — как изменилась стоимость зерновых в январе

06:30 Диабет и другие эндокринные болезни — кого не мобилизуют

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:10 Право на двойной стаж — кто попал в спецперечень профессий

06:02 Мифическая Атлантида — ИИ показал, каким видит затонувший город

06:01 Оплата услуг ЖКХ через терминал — какая комиссия в Ощадбанке

05:31 Доплаты за науку — получают ли за это деньги военные

05:22 Трамп заявил, что Путин ждет встречи — когда это может произойти

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья