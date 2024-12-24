Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 декабря 2024 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжается рост стоимости кукурузы. Как отмечают эксперты, на рынке ЕС спрос остается на прежнем уровне, хотя покупная активность снижается в связи с новогодними праздниками и отпускным сезоном.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 24 декабря 2024 года.

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По состоянию на 24 декабря средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 685 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 24 декабря 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цены на кукурузу выросли почти на 2%. Так, в понедельник, 16 декабря, средняя цена тонны кукурузы составила 8 524 грн. Что было минимальным значением за неделю. Далее цена на этот вид зерновых либо росла, либо оставалась на уровне предыдущего дня. В пятницу, 20 декабря, стоимость этой культуры выросла до 8 685 грн. Это самый высокий уровень цен на кукурузу за неделю. Такая стоимость этой зерновой культуры фиксируется и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Какая ситуация в аграрном секторе Украины

Верховная Рада Украины сделала первый шаг к защите аграриев, имущество которых пострадало от войны. Парламент принял в первом чтении законопроект №12148, который вносит изменения в Гражданский кодекс Украины об особенностях кредитования и финансового лизинга в условиях военного положения.

Документ предусматривает введение особых условий для аграриев, оказавшихся в сложной ситуации из-за боевых действий. Ключевым положением законопроекта является временный запрет на принудительное взыскание долгов с фермеров, чьи хозяйства или имущество оказались в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях. Этот запрет будет действовать в течение всего периода военного положения и год спустя после его официального завершения.

Эксперты отмечают, что этот шаг должен помочь аграриям удержаться на плаву в условиях войны и возобновить свою деятельность после ее окончания. Пока эксперты ассоциации активно работают над подготовкой предложений ко второму чтению законопроект, чтобы максимально учесть интересы сельхозпроизводителей.

Напомним, подсолнечник, в отличие от кукурузы, теряет в цене. Украинские заводы снижают закупочные цены на подсолнечник и подсолнечное масло из-за снижения экспортных цен на продукцию в декабре.

Также сообщалось, что правительство установило минимальные цены на аграрную продукцию, подлежащую экспортному обеспечению. Это направлено на ликвидацию теневого рынка зерна.