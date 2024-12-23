Ціна на соняшник — чому культура дешевшає

Соняшник. Фото: Unsplash

Українські заводи знижують закупівельні ціни на соняшник та соняшникову олію у зв′язку з падінням експортних цін на продукцію у грудні. Виробники також вдаються до стримування продажів соняшника.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що відбувається на українському ринку зернових станом на 23 грудня.

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Наприкінці року, як зазначають аналітики Spike Brokers, вартість соняшникової олії на спотових ринках знизилася до 1 050-1 070 дол СРТ порт. Зміни у цінах відбулися впродовж останнього тижня, тобто з 16 по 22 грудня.

Якими є ціни на соняшник

Тим часом на українському ринку станом на 23 грудня тонна соняшника коштує 23 861 грн, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land. Це мінімальне значення, хоча впродовж останнього тижня вартість культури змінювалася чи не щодня.

Так, наприклад, з 15 по 17 грудня вартість соняшника була стабільною — 24 817 грн. А вже 18 грудня ціна на культуру знизилася до 24 674 грн.

Наступними днями соняшник продовжував дешевшати, аж поки ціна на культуру не досягла свого мінімального значення станом на 23 грудня.

Що ще варто знати

Підприємство "Шосткинський елеватор" оштрафували за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Санкції передбачають сплату 64 251 грн.

Відомо, що Антимонопольний комітет України оголосив про своє рішення 17 грудня. За офіційною інформацією, компанія приховала деякі дані, які вимагав АМКУ.

Раніше ми розповідали, що на українському ринку зерна дорожчає кукурудза, яку віддають на експорт. При цьому об′єми експорту у грудні поступово знижуються.

Також ми писали, що уряд встановив мінімальні ціни на аграрну продукцію, яка підпадає під режим експортного забезпечення. Так держава хоче знищити тіньовий ринок зерна.