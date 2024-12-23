Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Соняшник втрачає у ціні — чому дешевшає і що буде далі arrow

Соняшник втрачає у ціні — чому дешевшає і що буде далі

23 грудня 2024 10:12
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціна на соняшник — чому культура дешевшає
Соняшник. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українські заводи знижують закупівельні ціни на соняшник та соняшникову олію у зв′язку з падінням експортних цін на продукцію у грудні. Виробники також вдаються до стримування продажів соняшника. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що відбувається на українському ринку зернових станом на 23 грудня.

Читайте також:

Ситуація на аграрному ринку 

Наприкінці року, як зазначають аналітики Spike Brokers, вартість соняшникової олії на спотових ринках знизилася до 1 050-1 070 дол СРТ порт. Зміни у цінах відбулися впродовж останнього тижня, тобто з 16 по 22 грудня.

Якими є ціни на соняшник 

Тим часом на українському ринку станом на 23 грудня тонна соняшника коштує 23 861 грн, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land. Це мінімальне значення, хоча впродовж останнього тижня вартість культури змінювалася чи не щодня.

Так, наприклад, з 15 по 17 грудня вартість соняшника була стабільною — 24 817 грн. А вже 18 грудня ціна на культуру знизилася до 24 674 грн.

null

Наступними днями соняшник продовжував дешевшати, аж поки ціна на культуру не досягла свого мінімального значення станом на 23 грудня. 

Що ще варто знати

Підприємство "Шосткинський елеватор" оштрафували за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Санкції передбачають сплату 64 251 грн. 

Відомо, що Антимонопольний комітет України оголосив про своє рішення 17 грудня. За офіційною інформацією, компанія приховала деякі дані, які вимагав АМКУ.

Раніше ми розповідали, що на українському ринку зерна дорожчає кукурудза, яку віддають на експорт. При цьому об′єми експорту у грудні поступово знижуються.

Також ми писали, що уряд встановив мінімальні ціни на аграрну продукцію, яка підпадає під режим експортного забезпечення. Так держава хоче знищити тіньовий ринок зерна. 

ціни в Україні зерно аграрії гроші соняшник

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:01 "Зимова єПідтримка" — як переказати кошти на армію

11:01 Знають не всі покупці — які товари неможливо повернути в магазин

10:57 У Сирії зламалось судно для вивезення військ РФ — деталі від ГУР

10:54 Поліція Київщини показала наслідки атаки ворожих дронів

10:47 Нове оцінювання — як військовим будуть встановлювати інвалідність

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:47 Заробляли на українцях — у Молдові судили перевізників

10:17 У миколаївської чемпіонки Харлан новий статус — який

10:12 Соняшник втрачає у ціні — чому дешевшає і що буде далі

10:03 Революція в доставці — як зміняться послуги Укрпошти з 1 січня

09:48 КНДР готується перекинути в Росію додаткові війська, — ЗМІ

11:01 "Зимова єПідтримка" — як переказати кошти на армію

11:01 Знають не всі покупці — які товари неможливо повернути в магазин

10:57 У Сирії зламалось судно для вивезення військ РФ — деталі від ГУР

10:54 Поліція Київщини показала наслідки атаки ворожих дронів

10:47 Нове оцінювання — як військовим будуть встановлювати інвалідність

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:47 Заробляли на українцях — у Молдові судили перевізників

10:17 У миколаївської чемпіонки Харлан новий статус — який

10:12 Соняшник втрачає у ціні — чому дешевшає і що буде далі

10:03 Революція в доставці — як зміняться послуги Укрпошти з 1 січня

09:48 КНДР готується перекинути в Росію додаткові війська, — ЗМІ

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

Text

08:00 Екстрено! "Сигнал" Зеленському від Трампа, — ефір Ранок.LIVE

21 грудня 2024
Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку