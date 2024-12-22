Ціни на кукурудзу в Україні — як змінилася ціна у грудні

Кукурудза. Фото: Unsplash

В Україні починають зростати експортні ціни на кукурудзу. Експерти прогнозують, що найближчим часом вартість культури сягне рівня початку сезону. Станом на зараз торги у Чорноморських портах проводяться на рівні 202-204 доларів за тонну, зростання становить 2-3 долари.

Редакція сайту Новини.LIVE дізналася, за скільки можна купити тонну кукурудзи станом на 22 грудня.

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Що відбувається з цінами на кукурудзу

У неділю, 22 грудня, середня ціна на кукурудзу на українському ринку зерна, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land — 8 685 грн за тонну разом з ПДВ.

При цьому ціна на кукурудзу за останні сім днів зазнавала певних змін. Наприклад, 14 та 15 грудня тонна цієї культури торгувалася по 8 524 грн за тонну — найнижчий показник, який фіксувався на тижні.

Надалі вартість кукурудзи лише зростала. Станом на 22 грудня кукурудза досягла свого цінового максимуму.

Як зазначають експерти, на початку грудня Україна різко знизила темпи експорту кукурудзи за кордон. Так, за першу половину місяця було експортовано 875 тис тонн зерна, хоча у грудні 2023 року на експорт було віддано 2 млн тонн кукурудзи. Посилення конкуренції з кукурудзою зі США та Південної Америки на ринках Європейського Союзу та скорочення попиту з боку Китаю — основні чинники, через які ціни на кукурудзу рухаються вгору.

Нагадаємо, що в Одеській області запрацював новий зерновий термінал, будівництво якого розпочалося вже після повномасштабного вторгнення. Тут можна буде зберігати 33 тис. тонн зернових.

Також ми розповідали, що за підсумками 2024 року українські аграрії експортували за кордон на 4 392 млн тонн зернових більше, ніж того року. Найчастіше в інші країни постачалася кукурудза, пшениця, ячмінь та жито.