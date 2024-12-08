Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow Зернові для ЄС — за яку культуру з України добре платять у світі arrow

Зернові для ЄС — за яку культуру з України добре платять у світі

8 грудня 2024 06:35
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Експорт кукурудзи за кордон — чому зростають показники
Кукурудза в пакеті. Фото: соцмережі
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Україна є одним із найбільших постачальників кукурудзи за кордон, тож не дивно, що зернова продукція має серйозний попит серед європейських країн. Втім, наприкінці 2024 року попит на українську кукурудзу за кордоном різко зріс, що дозволяє вітчизняним трейдера експортувати ще більше об’ємів.

Про це розповіли аналітики Всеукраїнської аграрної ради

Читайте також:

За їхніми словами, ціни на українську кукурудзи є конкурентоспроможними, тож у грудні за кордон, ймовірно, відправлять щонайменше 2,3 млн т кукурудзи. 

"Така активність на ринку сприяє поступовому зростанню цін на кукурудзу 200 дол за т", — кажуть експерти. 

Поставками з України цікавляться не лише через низькі фрахтові ставки — імпортери прагнуть створити запас зернових, оскільки остерігаються нестабільних погодних умов на території Південної Америки.  

"Якщо у перші місяці зими у цих країнах не побільшає опадів, то прогнози щодо врожайності кукурудзи, ймовірно, будуть негативними. Це призведе до подорожчання культури на світовому ринку", — підкреслили аналітики. 

Скільки коштує кукурудза на українському ринку

На українському ринку зерна спостерігається схожий тренд до здорожчання кукурудзи. Так, за даними спеціалізованого порталу Tripoli.land, культурна рослина поступово додає у ціні починаючи з 3 грудня. 

null

Станом на 8 число тонну кукурудзи в Україні можна придбати за 8 412 гривень. 

Раніше ми розповідали, що на українському ринку зерна незабаром може виникнути криза. При чому проблеми пов’язані не тільки з повномасштабним вторгненням Росії.

Також нагадаємо, що українська митниця посилено контролює експорт зернових культур. Завдяки впровадженим правилам, бюджет України у 2024 році поповнився 6 млрд дол. від валютного виторгу. 

гроші зерно експорт зерна експорт кукурудза

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Брухт міді можна дорого продати — яка ціна за 1 кг у грудні

06:35 Зернові для ЄС — за яку культуру з України добре платять у світі

06:35 Матеріал із людської крові допоможе швидше лікувати переломи

06:33 Порушення гарантій мобілізованому — покарання для роботодавців

06:10 Які категорії пенсіонерів отримують 23 тис. гривень

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:01 Клієнти Ощадбанку у відчаї — шахраї крадуть гроші, банк не реагує

05:44 Повстанці в Сирії увійшли в Дамаск, Асад тим часом полетів

05:05 До +14 °С і сильний вітер — синоптики дали прогноз на сьогодні

04:54 Повстанці у Сирії захопили місто Хомс

04:30 Юрист пояснила, чи можна не забирати повістку з поштової скриньки

06:40 Брухт міді можна дорого продати — яка ціна за 1 кг у грудні

06:35 Зернові для ЄС — за яку культуру з України добре платять у світі

06:35 Матеріал із людської крові допоможе швидше лікувати переломи

06:33 Порушення гарантій мобілізованому — покарання для роботодавців

06:10 Які категорії пенсіонерів отримують 23 тис. гривень

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:01 Клієнти Ощадбанку у відчаї — шахраї крадуть гроші, банк не реагує

05:44 Повстанці в Сирії увійшли в Дамаск, Асад тим часом полетів

05:05 До +14 °С і сильний вітер — синоптики дали прогноз на сьогодні

04:54 Повстанці у Сирії захопили місто Хомс

04:30 Юрист пояснила, чи можна не забирати повістку з поштової скриньки

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

17:39 Зустріч Зеленського з Макроном та Трампом у Парижі — прямий ефір

Text

14:47 Переговори з Росією — Ягодзінський прокоментував можливість

6 грудня 2024
Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут