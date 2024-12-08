Експорт кукурудзи за кордон — чому зростають показники

Кукурудза в пакеті. Фото: соцмережі

Україна є одним із найбільших постачальників кукурудзи за кордон, тож не дивно, що зернова продукція має серйозний попит серед європейських країн. Втім, наприкінці 2024 року попит на українську кукурудзу за кордоном різко зріс, що дозволяє вітчизняним трейдера експортувати ще більше об’ємів.

Про це розповіли аналітики Всеукраїнської аграрної ради.

Читайте також:

За їхніми словами, ціни на українську кукурудзи є конкурентоспроможними, тож у грудні за кордон, ймовірно, відправлять щонайменше 2,3 млн т кукурудзи.

"Така активність на ринку сприяє поступовому зростанню цін на кукурудзу 200 дол за т", — кажуть експерти.

Поставками з України цікавляться не лише через низькі фрахтові ставки — імпортери прагнуть створити запас зернових, оскільки остерігаються нестабільних погодних умов на території Південної Америки.

"Якщо у перші місяці зими у цих країнах не побільшає опадів, то прогнози щодо врожайності кукурудзи, ймовірно, будуть негативними. Це призведе до подорожчання культури на світовому ринку", — підкреслили аналітики.

Скільки коштує кукурудза на українському ринку

На українському ринку зерна спостерігається схожий тренд до здорожчання кукурудзи. Так, за даними спеціалізованого порталу Tripoli.land, культурна рослина поступово додає у ціні починаючи з 3 грудня.

Станом на 8 число тонну кукурудзи в Україні можна придбати за 8 412 гривень.

Раніше ми розповідали, що на українському ринку зерна незабаром може виникнути криза. При чому проблеми пов’язані не тільки з повномасштабним вторгненням Росії.

Також нагадаємо, що українська митниця посилено контролює експорт зернових культур. Завдяки впровадженим правилам, бюджет України у 2024 році поповнився 6 млрд дол. від валютного виторгу.