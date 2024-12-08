Экспорт кукурузы за границу — почему растут показатели

Зерновые для ЕС — за какую культуру из Украины хорошо платит мир
Украина является одним из крупнейших поставщиков кукурузы за границу, поэтому не удивительно, что зерновая продукция пользуется серьезным спросом среди европейских стран. Впрочем, в конце 2024 года спрос на украинскую кукурузу за границей резко возрос, что позволяет отечественным трейдерам экспортировать еще больше объемов.
Об этом рассказали аналитики Всеукраинского аграрного совета.
По их словам, цены на украинскую кукурузу конкурентоспособны, поэтому в декабре за границу, вероятно, отправят не менее 2,3 млн тонн кукурузы.
"Такая активность на рынке способствует постепенному росту цен на кукурузу 200 долл. за тонну", — говорят эксперты.
Поставками из Украины интересуются не только из-за низких фрахтовых ставок — импортеры стремятся создать запас зерновых, поскольку опасаются нестабильных погодных условий на территории Южной Америки.
"Если в первые месяцы зимы в этих странах не станет больше осадков, то прогнозы по урожайности кукурузы, вероятно, будут отрицательными. Это приведет к удорожанию культуры на мировом рынке", — подчеркнули аналитики.
Сколько стоит кукуруза на украинском рынке
На украинском рынке зерна наблюдается схожий тренд к подорожанию кукурузы. Так, по данным специализированного портала Tripoli.land, культурное растение постепенно прибавляет в цене, начиная с 3 декабря.
По состоянию на 8 число тонну кукурузы в Украине можно приобрести за 8412 гривен.
Ранее мы говорили, что на украинском рынке зерна в скором времени может возникнуть кризис. Причем проблемы связаны не только с полномасштабным вторжением России.
Также напомним, что украинская таможня усиленно контролирует экспорт зерновых культур. Благодаря введенным правилам, бюджет Украины в 2024 году пополнился 6 млрд долл. от валютной выручки.
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