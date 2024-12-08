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Зерновые для ЕС — за какую культуру из Украины хорошо платит мир

8 декабря 2024 06:35
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Экспорт кукурузы за границу — почему растут показатели
Кукуруза в пакете. Фото: соцсети
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украина является одним из крупнейших поставщиков кукурузы за границу, поэтому не удивительно, что зерновая продукция пользуется серьезным спросом среди европейских стран. Впрочем, в конце 2024 года спрос на украинскую кукурузу за границей резко возрос, что позволяет отечественным трейдерам экспортировать еще больше объемов.

Об этом рассказали аналитики Всеукраинского аграрного совета.

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По их словам, цены на украинскую кукурузу конкурентоспособны, поэтому в декабре за границу, вероятно, отправят не менее 2,3 млн тонн кукурузы.

"Такая активность на рынке способствует постепенному росту цен на кукурузу 200 долл. за тонну", — говорят эксперты.

Поставками из Украины интересуются не только из-за низких фрахтовых ставок — импортеры стремятся создать запас зерновых, поскольку опасаются нестабильных погодных условий на территории Южной Америки.

"Если в первые месяцы зимы в этих странах не станет больше осадков, то прогнозы по урожайности кукурузы, вероятно, будут отрицательными. Это приведет к удорожанию культуры на мировом рынке", — подчеркнули аналитики.

Сколько стоит кукуруза на украинском рынке

На украинском рынке зерна наблюдается схожий тренд к подорожанию кукурузы. Так, по данным специализированного портала Tripoli.land, культурное растение постепенно прибавляет в цене, начиная с 3 декабря.

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По состоянию на 8 число тонну кукурузы в Украине можно приобрести за 8412 гривен.

Ранее мы говорили, что на украинском рынке зерна в скором времени может возникнуть кризис. Причем проблемы связаны не только с полномасштабным вторжением России.

Также напомним, что украинская таможня усиленно контролирует экспорт зерновых культур. Благодаря введенным правилам, бюджет Украины в 2024 году пополнился 6 млрд долл. от валютной выручки.

деньги зерно экспорт зерна экспорт кукуруза

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