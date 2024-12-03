Ціни на кукурудзу переписали – скільки коштує тонна зерна

Кукурудза. Фото: Pexels

Вартість тонни кукурудзи в Україні змінилася за останній тиждень. Культура спіймала висхідний тренд і продовжує дорожчати. Причинами такої ситуації на ринку вважають недостатній урожай, причому загалом у світі, а також високий попит на експорт. Бо менша пропозиція автоматично підвищує ціни​.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує тонна кукурудзи в Україні.

Читайте також:

Ціна на кукурудзу в Україні

Ще 25 листопада середня вартість тонни сільськогосподарської культури становила 8 245 грн. Але відтоді показники кожного дня змінювалися у бік дорожчання, що призвело до різниці понад 70 грн. Актуальний цінник, сформований на основі вибірки з 63 пропозицій від зернотрейдерів, — 8317 грн.

Середні ціни на кукурудзу в Україні, за тонну. Фото: tripoli.land

За даними ІА "АПК-Інформ", зростання закупівельних цін на українському експортному ринку фуражної кукурудзи можна пояснити активізацією інтересу з боку іноземних імпортерів. Плюс до цього аграрії стримували продажі культури, що також підтримувало вартість зернової продукції.

Зауважимо, довгий час в Україні зберігається тренд на ціну тонни кукурудзи в діапазоні 7900-9000 грн. Трейдери встановлюють прайси, дивлячись на різні фактори, зокрема:

зростання витрат на виробництво і логістику;

обмежені експортні шляхи;

рівень попиту на світовому ринку;

результати збору врожаю;

скорочення запасів кукурудзи.

Динаміка вартості тонни кукурудзи в Україні. Фото: tripoli.land

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ближче до грудня в Україні почали падати ціни на сою. Вартість знизилася через невисокий попит з боку імпортерів, а також стабільність пропозиції на рику.

Також ми писали, що в Україні майже завершився сезон жнив, за результатами яких аграрії зібрали понад 70 млн тонн зернових та олійних культур (станом на кінець листопада). Лідером за валовим збором зернових стала Одеська область.