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Кукурудза значно подорожчала — яка ціна на початку грудня

3 грудня 2024 06:30
Єлизавета Супівська - редактор
Ціни на кукурудзу переписали – скільки коштує тонна зерна
Кукурудза. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Вартість тонни кукурудзи в Україні змінилася за останній тиждень. Культура спіймала висхідний тренд і продовжує дорожчати. Причинами такої ситуації на ринку вважають недостатній урожай, причому загалом у світі, а також високий попит на експорт. Бо менша пропозиція автоматично підвищує ціни​.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує тонна кукурудзи в Україні.

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Ціна на кукурудзу в Україні

Ще 25 листопада середня вартість тонни сільськогосподарської культури становила 8 245 грн. Але відтоді показники кожного дня змінювалися у бік дорожчання, що призвело до різниці понад 70 грн. Актуальний цінник, сформований на основі вибірки з 63 пропозицій від зернотрейдерів, — 8317 грн.

 

Ціни на кукурудзу
Середні ціни на кукурудзу в Україні, за тонну. Фото: tripoli.land

За даними ІА "АПК-Інформ", зростання закупівельних цін на українському експортному ринку фуражної кукурудзи можна пояснити активізацією інтересу з боку іноземних імпортерів. Плюс до цього аграрії стримували продажі культури, що також підтримувало вартість зернової продукції.

Зауважимо, довгий час в Україні зберігається тренд на ціну тонни кукурудзи в діапазоні 7900-9000 грн. Трейдери встановлюють прайси, дивлячись на різні фактори, зокрема:

  • зростання витрат на виробництво і логістику;
  • обмежені експортні шляхи;
  • рівень попиту на світовому ринку;
  • результати збору врожаю;
  • скорочення запасів кукурудзи.

 

Коливання цін
Динаміка вартості тонни кукурудзи в Україні. Фото: tripoli.land

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ближче до грудня в Україні почали падати ціни на сою. Вартість знизилася через невисокий попит з боку імпортерів, а також стабільність пропозиції на рику.

Також ми писали, що в Україні майже завершився сезон жнив, за результатами яких аграрії зібрали понад 70 млн тонн зернових та олійних культур (станом на кінець листопада). Лідером за валовим збором зернових стала Одеська область.

сільське господарство зерно ціни продаж кукурудза

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