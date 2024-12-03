Цены на кукурузу переписали – сколько стоит тонна зерна

Кукуруза. Фото: Pexels

Стоимость тонны кукурузы в Украине изменилась за последнюю неделю. Культура поймала восходящий тренд и продолжает дорожать. Причинами такой ситуации на рынке считают недостаточный урожай, причем в мире, а также высокий спрос на экспорт. Ибо недостаточное предложение автоматически повышает цены.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит тонна кукурузы в Украине.

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Цена на кукурузу в Украине

Еще 25 ноября средняя стоимость тонны сельскохозяйственной культуры составила 8245 грн. Но с тех пор показатели каждый день менялись в сторону удорожания, что привело к разнице более 70 грн. Актуальный ценник, сформированный на основе выборки из 63 предложений от зернотрейдеров, — 8317 грн.

Средние цены на кукурузу в Украине, за тонну. Фото: tripoli.land

По данным ИА "АПК-Информ", рост закупочных цен на украинском экспортном рынке фуражной кукурузы можно объяснить активизацией интереса со стороны иностранных импортеров. Плюс до этого аграрии сдерживали продажи культуры, что поддерживало стоимость зерновой продукции.

Отметим, долгое время в Украине сохраняется тренд по цене тонны кукурузы в диапазоне 7900-9000 грн. Трейдеры устанавливают прайсы, смотря на разные факторы, в частности:

рост затрат на производство и логистику;

ограниченные экспортные пути;

уровень спроса на мировом рынке;

результаты сбора урожая;

сокращение запасов кукурузы.

Динамика стоимости тонны кукурузы в Украине. Фото: tripoli.land

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ближе к декабрю в Украине начали падать цены на сою. Стоимость снизилась из-за невысокого спроса со стороны импортеров, а также стабильности предложения на рыке.

Также мы писали, что в Украине почти завершился сезон жатвы, по результатам которого аграрии собрали более 70 млн тонн зерновых и масличных культур (по состоянию на конец ноября). Лидером по валовому сбору зерновых стала Одесская область.