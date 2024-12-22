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Кукуруза в декабре дорожает — почему придется платить больше

22 декабря 2024 06:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на кукурузу в Украине — как изменилась стоимость в декабре
Кукуруза. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине начинают расти экспортные цены на кукурузу. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время стоимость культуры достигнет уровня начала сезона. По состоянию на сейчас торги в Черноморских портах проводятся на уровне 202-204 долларов за тонну, рост составляет 2-3 доллара.

Редакция сайта Новини.LIVE узнала, за сколько можно купить тонну кукурузы по состоянию на 22 декабря.

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В воскресенье, 22 декабря, средняя цена на кукурузу на украинском рынке зерна, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land — 8 685 грн за тонну вместе с НДС.

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При этом цена на кукурузу за последние семь дней несколько изменилась. Например, 14 и 15 декабря тонна этой культуры торговалась по 8524 грн за тонну — самый низкий показатель, который фиксировался на неделе.

В дальнейшем стоимость кукурузы только росла. По состоянию на 22 декабря кукуруза достигла своего ценового максимума.

Как отмечают эксперты, в начале декабря Украина резко снизила темпы экспорта кукурузы за границу. Так, за первую половину месяца было экспортировано 875 тыс. тонн зерна, хотя в декабре 2023 года на экспорт было отдано 2 млн. тонн кукурузы. Ужесточение конкуренции с кукурузой из США и Южной Америки на рынках Европейского Союза и сокращение спроса со стороны Китая — основные факторы, из-за которых цены на кукурузу двигаются вверх.

Напомним, что в Одесской области заработал новый зерновой терминал, строительство которого началось уже после полномасштабного вторжения. Здесь можно будет хранить 33 тыс. тонн зерновых.

Также мы рассказывали, что по итогам 2024 года украинские аграрии экспортировали за границу на 4 392 млн тонн зерновых больше, чем в прошлом году. Чаще всего в другие страны поставлялась кукуруза, пшеница, ячмень и рожь.

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