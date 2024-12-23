Цена на подсолнечник – почему культура дешевеет

Подсолнечник. Фото: Unsplash

Украинские заводы снижают закупочные цены на подсолнечник и подсолнечное масло из-за падения экспортных цен на продукцию в декабре. Производители также прибегают к сдерживанию продаж подсолнечника.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что происходит на украинском рынке зерновых по состоянию на 23 декабря.

Читайте также:

Ситуация на аграрном рынке

В конце года, как отмечают аналитики Spike Brokers, стоимость подсолнечного масла на спотовых рынках снизилась до 1 050-1 070 долл. СРТ порт. Изменения в ценах произошли за последнюю неделю, то есть с 16 по 22 декабря.

Каковы цены на подсолнечник

Между тем, на украинском рынке по состоянию на 23 декабря тонна подсолнечника стоит 23 861 грн, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land. Это минимальное значение, хотя на протяжении последней недели стоимость культуры изменялась почти каждый день.

Так, например, с 15 по 17 декабря стоимость подсолнечника была стабильной – 24 817 грн. А уже 18 декабря цена на культуру снизилась до 24 674 грн.

В последующие дни подсолнечник продолжал дешеветь, пока цена на культуру не достигла своего минимального значения по состоянию на 23 декабря.

Что еще стоит знать

Предприятие "Шосткинский элеватор" оштрафовали за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Санкции предусматривают уплату 64 251 грн.

Известно, что Антимонопольный комитет Украины объявил о своем решении 17 декабря. По официальной информации, компания скрыла некоторые данные, которые требовал АМКУ.

Ранее мы рассказывали, что на украинском рынке зерна дорожает кукуруза, которую отдают на экспорт. При этом объемы экспорта в декабре постепенно снижаются.

Также мы писали, что правительство установило минимальные цены на аграрную продукцию, подпадающую под режим экспортного обеспечения. Так государство хочет уничтожить теневой рынок зерна.