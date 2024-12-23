Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Подсолнечник теряет в цене – почему дешевеет и что дальше arrow

Подсолнечник теряет в цене – почему дешевеет и что дальше

23 декабря 2024 10:12
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цена на подсолнечник – почему культура дешевеет
Подсолнечник. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинские заводы снижают закупочные цены на подсолнечник и подсолнечное масло из-за падения экспортных цен на продукцию в декабре. Производители также прибегают к сдерживанию продаж подсолнечника.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что происходит на украинском рынке зерновых по состоянию на 23 декабря.

Читайте также:

Ситуация на аграрном рынке

В конце года, как отмечают аналитики Spike Brokers, стоимость подсолнечного масла на спотовых рынках снизилась до 1 050-1 070 долл. СРТ порт. Изменения в ценах произошли за последнюю неделю, то есть с 16 по 22 декабря.

Каковы цены на подсолнечник

Между тем, на украинском рынке по состоянию на 23 декабря тонна подсолнечника стоит 23 861 грн, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land. Это минимальное значение, хотя на протяжении последней недели стоимость культуры изменялась почти каждый день.

Так, например, с 15 по 17 декабря стоимость подсолнечника была стабильной – 24 817 грн. А уже 18 декабря цена на культуру снизилась до 24 674 грн.

null

В последующие дни подсолнечник продолжал дешеветь, пока цена на культуру не достигла своего минимального значения по состоянию на 23 декабря.

Что еще стоит знать

Предприятие "Шосткинский элеватор" оштрафовали за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Санкции предусматривают уплату 64 251 грн.

Известно, что Антимонопольный комитет Украины объявил о своем решении 17 декабря. По официальной информации, компания скрыла некоторые данные, которые требовал АМКУ.

Ранее мы рассказывали, что на украинском рынке зерна дорожает кукуруза, которую отдают на экспорт. При этом объемы экспорта в декабре постепенно снижаются.

Также мы писали, что правительство установило минимальные цены на аграрную продукцию, подпадающую под режим экспортного обеспечения. Так государство хочет уничтожить теневой рынок зерна.

цены в Украине зерно аграрии деньги подсолнечник

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:34 Солнце штормит — прогноз магнитных бурь на сегодня.

11:28 Дефицит электроэнергии — в Укрэнерго сообщили, будет ли свет

11:21 Рютте призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца, — СМИ

11:19 Наступление на юге — куда россияне направят удар

11:17 Времени мало — как оформить субсидию на твердое топливо в 2024

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:01 "Зимова єПідтримка" — как перевести средства на армию

11:01 Знают не все покупатели — какие товары нельзя вернуть в магазин

10:57 В Сирии сломалось судно для вывоза войск РФ — детали от ГУР

10:54 Полиция Киевщины показала последствия атаки вражеских дронов

10:47 Оценка по-новому — как военным будут устанавливать инвалидность

11:34 Солнце штормит — прогноз магнитных бурь на сегодня.

11:28 Дефицит электроэнергии — в Укрэнерго сообщили, будет ли свет

11:21 Рютте призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца, — СМИ

11:19 Наступление на юге — куда россияне направят удар

11:17 Времени мало — как оформить субсидию на твердое топливо в 2024

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:01 "Зимова єПідтримка" — как перевести средства на армию

11:01 Знают не все покупатели — какие товары нельзя вернуть в магазин

10:57 В Сирии сломалось судно для вывоза войск РФ — детали от ГУР

10:54 Полиция Киевщины показала последствия атаки вражеских дронов

10:47 Оценка по-новому — как военным будут устанавливать инвалидность

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке