Ціни на зернові в Україні станом на 24 грудня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні продовжується зростання вартості кукурудзи. Як зазначають експерти, на ринку ЄС попит залишається на колишньому рівні, хоча купівельна активність знижується у зв'язку з новорічними святами та відпускним сезоном.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 24 грудня 2024 року.

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Станом на 24 грудня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 8 685 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 24 грудня 2024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень ціни на кукурудзу зросли майже на 2%. Так, у понеділок, 16 грудня, середня ціна тонни кукурудзи становила 8 524 грн. Що було мінімальним значенням за тиждень. Далі ціна на цей вид зернових або зростала, або залишалась на рівні попереднього дня. У п'ятницю, 20 грудня, вартість цієї культури зросла до 8 685 грн. Це найвищий рівень цін на кукурудзу за тиждень. Така вартість цієї зернової культури фіксується й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Верховна Рада України зробила перший крок до захисту аграріїв, майно яких постраждало від війни. Парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №12148, який вносить зміни до Цивільного кодексу України щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу в умовах воєнного стану.

Документ передбачає запровадження особливих умов для аграріїв, які опинилися у складній ситуації через бойові дії. Ключовим положенням законопроєкту є тимчасова заборона на примусове стягнення боргів з фермерів, чиї господарства чи майно опинилися у зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. Ця заборона діятиме протягом усього періоду воєнного стану та ще рік після його офіційного завершення.

Експерти зазначають, що цей крок має допомогти аграріям утриматися на плаву в умовах війни та відновити свою діяльність після її закінчення. Наразі експерти асоціації активно працюють над підготовкою пропозицій до другого читання законопроєкт, щоб максимально врахувати інтереси сільгоспвиробників.

Нагадаємо, соняшник, на відміну від кукурудзи, втрачає у ціні. Українські заводи знижують закупівельні ціни на соняшник та соняшникову олію через зниження експортних цін на продукцію у грудні.

Також повідомлялося, що уряд встановив мінімальні ціни на аграрну продукцію, яка підлягає експортному забезпеченню. Це спрямовано на ліквідацію тіньового ринку зерна.