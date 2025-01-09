Ціни на зернові в Україні станом на 9 січня 2025 року

Збирання врожаю Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В Україні почали зростати ціни на ячмінь. Як зазначають експерти, наразі зростання вартості цієї зернової культури зумовлено подальшим скороченням пропозицій та активним попитом покупців.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 9 січня 2025 року.

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Станом на 9 січня 2025 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 8 260 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 9 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень ціни на ячмінь значно зросли. Так, у середу, 1 січня, середня ціна тонни ячменю була на тижневому мінімумі та становила 8 090 грн. Протягом 7 днів вартість цієї агрокультури зростала або залишалась на рівні попереднього дня. В середу, 8 січня, вартість ячменю зросла до свого тижневого максимуму — 8 260 грн за тонну. Така ціна на цю культуру зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

За даними Міністерства аграрної політики України, з початку 2024/25 маркетингового року станом на 8 січня 2025 року країна експортувала 22,442 мільйона тонн зернових та зернобобових культур. Ця інформація була надана на основі оперативних даних Державної митної служби.

За перші вісім днів січня експорт зерна становив 705 тисяч тонн. З початку сезону було вивезено 9,977 мільйона тонн пшениці, з яких 209 тисяч тонн відправлено у січні. Експорт ячменю становив 1,976 мільйона тонн (8 тисяч тонн у січні), жита — 10,8 тисячі тонн (у січні експорт жита не зафіксовано), а кукурудзи — 10,162 мільйона тонн, з яких 487 тисяч тонн припадає на січень. Основний обсяг експорту формують пшениця та кукурудза.

Нагадаємо, що з моменту відкриття українського морського коридору порти Одещини відвідали понад 3,5 тисячі суден. Окрім зерна, перевозяться й інші групи товарів. Багато компаній висловили бажання повернутися до Одеси.

Також у січні в Україні стрімко зростають ціни на кукурудзу. За словами аналітиків, це пов'язано зі слабкою пропозицією на ринку зернових та незадоволеним попитом.