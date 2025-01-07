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Нові ціни на соняшник в Україні — скільки коштує зерно у січні

7 січня 2025 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 7 січня 2025 року
Збір врожаю в Україні. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Протягом останнього тижня ціни на соняшник в Україні були нестабільними. Як зазначають аналітики вартість на цієї культури зазнала певних коливань протягом останніх днів. Спочатку спостерігалося незначне зростання, яке згодом було компенсоване загальним падінням цін на експортному ринку олії.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 7 січня 2025 року.

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Станом на 7 січня середня ціна соняшнику в Україні становить 23 848 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на соняшник та зернові в Україні станом на 28 грудня 2024 року
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 7 січня 2025 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень вартість соняшнику в Україні була нестабільною. Так, у понеділок, 30 грудня, ціна цієї культури становила 23 855 грн за тонну, що було на рівні тижневого максимуму. Вже наступного дня, у вівторок, 31 грудня вона впала до 23 840 грн. У суботу, 5 січня, вартість соняшнику знизилась до свого тижневого мінімуму — 23 829 грн. Втім, вже в понеділок, 6 січня, ця культура зросла в ціні до 23 848 грн за тонну. Така вартість соняшника зберігається й сьогодні.

Аналіз цін на соняшник в Україні на 7 січня 2025 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Що відбувається на ринку зернових в Україні

У 2024 році Україна досягла гарних результатів в експорті аграрної продукції, практично повернувшись до довоєнних обсягів. Загальна вартість сільськогосподарського експорту склала 24,5 млрд доларів, що еквівалентно 59% від загального обсягу експорту країни.

Цей показник став другим в історії, поступаючись лише рекорду 2021 року, коли обсяг агроекспорту досяг 27,7 млрд доларів. За 2024 рік Україна відправила за кордон 78,3 мільйона тонн сільгосппродукції.

Найбільшу частку в експорті займає олія, яка склала 21% від загального обсягу аграрного експорту. Було відправлено близько 6 мільйонів тонн олії на суму 5,1 млрд доларів. На другому місці — кукурудза з 20% експорту, обсягом 29,4 мільйона тонн на 5 млрд доларів. Замикає трійку лідерів пшениця з часткою 15% — експортовано 20,6 мільйона тонн на суму 3,7 млрд доларів.

Також заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що польські фермери відчувають загрозу через українські продукти. Причина полягає у високій якості та конкурентній ціні останніх.

Крім того, за підсумками 2024 року, бюджет держави поповнився понад 5 млрд доларів, отриманих від експорту соняшникової олії. Олійні культури значно подорожчали минулого року, завдяки чому ріпак став найрентабельнішою культурою на агроринку з дохідністю 360%.

гроші ціни в Україні зерно експорт зерна аграрії соняшник

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