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Україна заробила мільярди на експорті — що у нас купували

6 січня 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Експорт агропродукції у 2024 році — як торгувала Україна
Збір врожаю зернових. Фото: Pexels
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Україну вважають одним зі світових лідерів з виробництва зернових та олійних культур. Цю продукцію країна експортує й за кордон, причому цей процес відбувається навіть під час війни. Так, за підсумками 2024 року в бюджет держави надійшло понад 5 млрд доларів, які були отримані від екпорту соняшникової олії.

Про це написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

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За словами міністра, найбільша частка аграрного експорту України припадає на соняшникову олію. Торік частка експорту становила 21%, а загалом за кордон аграрії відправили 6 млн тонн. Соняшникової олії було продано на суму 5,1 млрд дол.

"На другому місці кукурудза 21%, якої експортували загалом 29,6 млн тонн на 5 млрд доларів. На третьому пшениця 15%, це 20,6 млн тонн на 3,7 млрд доларів. Серед лідерів також ріпак 7% (3,8 млн тонн на 1,8 млрд доларів)", — зазначив Коваль.

Найрентабельніша культура на аграрному ринку 

Олійні культури суттєво подорожчали торік, завдяки чому ріпак став найрентабельнішою культурою на агроринку з дохідністю  360%.

Натомість кукурудза після того, як показник урожайності культури знизився майже на 18%, зменшила показник рентабельності удвічі — до 11%. 

Раніше ми розповідали, що на ринку зерна змінюються ціни на пшенцицю. Незначне подорожчання розпочалося з перших днів 2025 року. 

Також нагадаємо, що нещодавно заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, чому поляками не подобається присутність на ринку українського зерна. На думку чиновника, фермери побоюються зайвої конкуренції. 

зерно експорт зерна доходи олія кукурудза

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