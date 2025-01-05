Ціни на пшеницю — як змінилися станом на 5 січня

Поле, засіяне пшеницею. Фото: Unsplash

Економіка України залежить від продажу зернових культур за кордон. А вітчизняна пшениця завжди мала попит серед світових покупців, тож завдяки цьому країна може впливати на формування цін на пшеницю на глобальному ринку.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, скільки коштує продовольча пшениця станом на 5 січня.

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Ціни на пшеницю — як і чому змінювалася вартість

Наприкінці грудня 2024 року попит на пшеницю був на помірному рівні, водночас активно цікавилися культурою борошномельні підприємства. При цьому вартість пшениці змінювалася через неактивну позицію сільгоспвиробників, які практично не брали участі у торгах.

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, в період з 28 грудня по 5 січня тонна пшениці подорожчала на 50 грн.

Так, середня ціна на ринку 28 грудня становила 8 783 грн/за тонну. З 29 грудня по 2 січня пшениця подешевшала до 8 781 грн/за тонну. Однак вже з 3 числа ціни почали поступово повзти вгору.

Олійні замість зернових — ріпак був найрентабельнішою культурою у 2024 році

На тлі суттєвого зростання цін на олійні культури у 2024 році найрентабельнішими серед них стали ріпак (60%) та соя (40%). Щодо зернових, то на відміну від 2023 року, у 2024-му зросла рентабельність пшениці до рівня 17% та ячменю — до 25%.

Примітно, що кукурудза після того, як показник урожайності культури знизився майже на 18%, зменшила показник рентабельності удвічі — до 11%.

Раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, чому польські фермери не хочуть, аби українська агропродукція потрапляла на місцевий ринок. Усе через те, що український аграрний сектор має значний вплив на європейський ринок.

Також ми розповідали, що на ринку зерна в Україні продовжує дорожчати ячмінь. Зміни в цінах тривають з кінця 2024 року.