Ціни на ячмінь 4 січня — за скільки продають тонну зерна

Зерносховище, в якому зберігається зерно. Фото: УНІАН

Ціни на ячмінь в Україні можуть зростати або знижуватися під впливом багатьох факторів. Наприклад, наприкінці грудня 2024 року та на початку січня 2025-го ціни на ячмінь залишалися практично без змін через різдвяно-новорічні свята.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, якими є середні ціни на ячмінь станом на 4 січня 2025 року.

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На агроринку на цю культуру на початку року зберігається високий попит. Як розповіли аналітики виданню АПК-Інформ, закупівельні ціни на фуражний ячмінь підвищувалися на фоні девальвації гривні до долара. Внаслідок цього у портах Великої Одеси та Дунаю ячмінь здорожчав на 3-4%.

Впливали на ціни й експортери, які намагалися покрити позиції за раніше укладеними контрактами, пропонуючи покупцям премії за обсяг придбаної продукції.

Водночас, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, середні ціни на ячмінь станом на 4 січня становлять 8 096 грн за тонну.

Варто зауважити, що впродовж останнього тижня ціни на ячмінь змінювалися майже щоденно. Найдорожче ячмінь коштував в період з 27 по 9 грудня — 8 107 грн.

Раніше стало відомо, що ріпак за підсумками 2024 року став найрентабельнішою культурою для вирощування. Ще однією прибутковою культурою, на думку науковців, є соя.

Також ми розповідали, що з 1 січня для агропромисловців подорожчало пальне. Зокрема, акциз на дизель зріс удвічі.