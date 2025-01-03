Рентабельність у 60% — яка найприбутковіша сільгоспкультура в Україні

Фермери збирають врожай зернових. Фото: УНІАН

У 2024 році рентабельність ріпаку була на рівні 60%. Це найкращий показник серед усіх видів сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".

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Зазначається, що минулого року найбільш рентабельними на ринку зерна в Україні загалом були саме олійні культури. Крім ріпака це:

соя — рентабельність до 40%;

соняшник — до 30%.

Водночас нерентабельно було займатися вирощуванням кукурудзи. Цей показник знизився на 11%. Рентабельність олійних культур зросла через:

подорожчанням сільгоспсировини;

відновленням експортної активності;

зниженням вартості логістики у порівнянні з 2023 роком.

Завдяки цим змінам соняшник, наприклад, подорожчав одразу на 158%.

Водночас науковці прогнозують, що маржинальність рослинництва у найближчі два-три роки знизиться, тож фермерам доведеться скоротити операційні витратити та знайти нетрадиційні шляхи підвищення ефективності виробництва.

Тим часом закупівельні ціни на ріпак в Україні постійно змінюються, однак це не заважає цій культурі бути доволі затребуваною на ринку. Так, станом на 3 січня ріпак дещо подешевшав і коштує 22 022 грн за тонну, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land.

Максимальною ж ціна була наприкінці 2024 року — 26 грудня вартість тонни становила 22 069 грн.

Нагадаємо, що з 1 січня для агропромисловців подорожчало пальне. Зокрема, акциз на дизель зріс удвічі.

Також зауважимо, що на ринку зерна фіксується зростання цін на ячмінь. Усе завдяки скороченню пропозицій зерна та досить активному попиту з боку покупців.