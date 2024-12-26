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Ціни на сою стрімко ростуть — вартість зернових у грудні

26 грудня 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 26 грудня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Після досить тривалого падіння, в Україні знову почали зростати ціни на сою. За словами аналітиків ринку, спочатку збільшення постачання сої з Південної Америки до Європейського Союзу та дозвіл Пакистану на імпорт ГМО сої призвели до падіння попиту на українську зернову культуру. Проте пізніше ціни зросли через збільшення попиту з боку переробних підприємств та утримання аграріями сировини.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 26 грудня 2024 року.

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Станом на 26 грудня середня ціна на сою в Україні становить 17 759 грн за тонну разом з ПДВ.

Аналіз цін на сою в Україні станом на 26 грудня 2024 року
Середня ціна на сою в Україні станом на 26 грудня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останніх 7 днів ціни на сою в Україні були нестабільним. Майже весь тиждень вартість тонни цієї зернової культури падала, але за останній день різко зросла. Так, у середу, 18 грудня, ціна сої дорівнювала 17 826 грн за тонну, що становило тижневий максимум. Протягом 6 днів ціна на цей вид зернових падала і сягнула свого мінімального значення (16 695 грн) за тиждень у вівторок, 24 грудня. Втім, у середу, 25 грудня вартість сої стрімко зросла до 17 759 грн за тонну. Така ціна цього виду зернових зафіксована й сьогодні.

Вартість зернових у грудні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Яка ситуація в аграрному секторі України

Міністерство аграрної політики та продовольства України представило оптимістичні прогнози щодо експорту зернових та олійних культур на 2024/25 маркетинговий рік. Так, експорт має скласти 46,9 млн тонн.

На грудень 2024 року прогнозований обсяг експорту зернових культур становить 40,3 млн тонн, що становить 66,7% від загальної пропозиції. Експорт олійних культур очікується на рівні 6,6 млн тонн. 

Планується експортувати 16,2 млн тонн пшениці, 2,9 млн тонн ячменю та 20,5 млн тонн кукурудзи. Експорт інших зернових та зернобобових культур прогнозується на рівні близько 0,7 млн тонн.

Що стосується олійних культур, то експорт соєвих бобів планується на рівні 3,7 млн тонн, а насіння ріпаку — 2,9 млн тонн. Майже все насіння соняшнику, а саме 99,5% від загальної пропозиції, буде перероблено на внутрішньому ринку. Очікується, що обсяг переробки складе 10,9 млн тонн, а виробництво соняшникової олії досягне 4,9 млн тонн.

Ціни на ячмінь в Україні поступово зростають. Минулого тижня на ринку цієї зернової культури спостерігалася стала тенденція до зростання цін.

Ціни на кукурудзу в Україні також зростають. Експерти зазначають, що попит на аграрному ринку ЄС залишається стабільним, попри зниження купівельної активності через новорічні свята та відпускний сезон.

 

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