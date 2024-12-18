Цены на пшеницу – сколько стоит тонна зерна 18 декабря

Пшеницаю Фото: Unsplash

На украинском рынке зерна снова меняются цены на пшеницу. Сейчас на колебания оказывают непосредственное влияние аграрии, которые продолжают придерживать запасы зерна.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что влияет на стоимость пшеницы в декабре 2024 года.

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Как рассказали аналитики изданию "АПК-Информ", закупочные цены на пшеницу повысились, учитывая нехватку предложений зерновой продукции на внутреннем рынке.

"Аграрии неохотно распродают качественную пшеницу, предлагая фуражную пшеницу и зерно 3 класса",— говорится в сообщении.

В то же время продажи пшеницы 2 класса с началом новой недели почти не фиксировались. Но из-за сложностей с реализацией муки многие продавцы отказались от дальнейшего пересмотра ценовой политики. Повлияли на это и трейдеры, резко снизившие свой интерес к пшенице.

Сколько стоит тонна зерна по состоянию на 18 декабря

Как свидетельствуют данные профильного портала Tripoli.land, цены на пшеницу в Украине с 10 декабря выросли на 65 грн за тонну. Так, 10 числа культура торговалась по 8 577 грн/т, а уже 17 декабря стоимость выросла до 8 642 грн/т.

По состоянию на 18 декабря одна тонна пшеницы продолжает стоить 8642 грн.

В Украине в декабре 2024 года существенно уменьшился экспорт зерна

По данным Министерства аграрной политики, из Украины за границу в декабре текущего года экспортировали 1,1 млн т. В этом же месяце, но в 2023 году, уровень экспорта был на 61% выше. По состоянию на 16 декабря аграрии экспортировали:

пшеницы - 231 тыс. т (на 74% меньше прошлогоднего объема);

кукурузы – 875 тыс. т, (на 57% меньше);

ячменя - 37 тыс. т (на 48% меньше).

Ранее мы рассказывали, что украинские власти предложили организовать поставки зерна в Сирию. Однако пока точно неизвестно, примут ли это предложение в новоизбранном правительстве страны.

Также напомним, что одна из зерновых культур постоянно дорожает в конце 2024 года. Все из-за высокого спроса со стороны покупателей.