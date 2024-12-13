Ціни на кукурудзу — як змінилася вартість наприкінці 2024 року

Кукурудза. Фото: Pexels

В Україні на внутрішньому експортному ринку у грудні почала дорожчати фуражна кукурудза. Ціни змінюються під впливом обмеженої пропозиції з боку аграріїв і не тільки.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що відбувається на українському ринку зернових станом на 13 грудня.

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Чому дорожчає кукурудза

Як пише видання АПК-Інформ, основна причина, через яку ціни на кукурудзу останнім часом повзуть вгору — високий попит з боку покупців на тлі обмеженої пропозиції від аграріїв, через що зростає попит на агропродукцію. Додатково на ціни впливає аналогічна динаміка на зовнішніх ринках зерна.

Якою є ціна на фуражну кукурудзу 13 грудня

В портах Великої Одеси та Дунаю, як повідомляє видання, закупівельні ціни на фуражну кукурудзу зросли на 2-3 долари за тонну, досягнувши рівня 196-205 дол (8134-8508 грн).

Водночас за інформацією профільного порталу Tripoli.land, ціни на фуражну кукурудзу зростають з перших днів грудня.

Так, ще 6 числа тонна культури продавалася за 7 673 грн, а вже 13 грудня — 8 045 грн.

Нагадаємо, що до кінця грудня українські аграрії планують реалізувати за кордон понад 1 млн тонн зерна. Найактивніше вітчизняним збіжжям цікавлять на ринку в Іспанії.

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