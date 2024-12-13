Цены на кукурузу – как изменилась стоимость в конце 2024 года

Кукуруза

В Украине на внутреннем экспортном рынке в декабре начала дорожать фуражная кукуруза. Цены меняются под влиянием ограниченного предложения со стороны аграриев и не только.

Редакция сайта Новости.LIVE рассказывает, что происходит на украинском рынке зерновых по состоянию на 13 декабря.

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Почему дорожает кукуруза

Как пишет издание АПК-Информ, основная причина, по которой цены на кукурузу в последнее время ползут вверх — высокий спрос со стороны покупателей на фоне ограниченного предложения от аграриев, из-за чего растет спрос на агропродукцию. Дополнительно на цены оказывает влияние аналогичная динамика на внешних рынках зерна.

Какова цена на фуражную кукурузу 13 декабря

В портах Большой Одессы и Дуная, как сообщает издание, закупочные цены на фуражную кукурузу выросли на 2-3 доллара за тонну, достигнув уровня 196-205 долл. (8134-8508 грн).

В то же время, по информации профильного портала Tripoli.land, цены на фуражную кукурузу растут с первых дней декабря.

Так, еще 6 числа тонна культуры продавалась за 7673 грн, а уже 13 декабря - 8045 грн.

Напомним, что до конца декабря украинские аграрии планируют реализовать за границу более 1 млн. тонн зерна. Активнее всего отечественным зерном интересуют на рынке в Испании.

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